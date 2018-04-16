Минобороны получит три проекта скоростного вертолета

СМИ: Минобороны получит три проекта скоростного боевого вертолета

Министерству обороны России представят проект скоростного боевого вертолета до конца 2018 года. Об этом ТАСС сообщил собеседник в оборонно-промышленном комплексе.

Одно из главных требований — машина должна передвигаться со скоростью 400 и более километров в час. Военные получат три проекта перспективного вертолета с разной конструктивно-аэродинамической схемой. Первый — с одним несущим и одним рулевым винтом, второй — с комбинированной силовой установкой, кроме несущего винта здесь по бокам установлены тянущие вперед дополнительные пропеллеры, третий — двухвинтовая соосная с жесткими несущими винтами и дополнительным толкающим винтом в хвосте, его еще называют пропульсивным движителем.

Что касается вооружения, перспективный вертолет будет иметь все необходимое — пушечное вооружение, управляемые и неуправляемые ракеты и бомбы.

На сегодняшний день один из самых скоростных российских вертолетов — Ка-52 "Аллигатор". Его максимальная скорость — 350 километров в час. Он может уничтожать танки, сухопутные объекты, сопровождать военные конвои.