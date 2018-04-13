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Комплекс радиоэлектронной борьбы «Житель» поступил в ВВО
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В Приамурское объединение ВВО поступил уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы «Житель» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Комплекс позволяет надежно подавить оборудование спутниковой связи, навигационную аппаратуру, системы сотовой связи. Станция может применяться для борьбы со всеми типами беспилотных летательных аппаратов.
На вооружение мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, поступил уникальный мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы «Житель».
Комплекс позволяет надежно подавить оборудование спутниковой связи, навигационную аппаратуру, системы сотовой связи. Станция может применяться для борьбы со всеми типами беспилотных летательных аппаратов промышленного и военного назначения.
Кроме того, станцию можно использовать для радиоэлектронной разведки в расширенном диапазоне частот. Комплекс с высокой точностью обнаруживает объекты и отображает их на электронной топографической карте местности.
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