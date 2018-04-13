В Музее Победы рассказали о «трехлинейке» Сергея Мосина

14 апреля, исполняется 169 лет со дня рождения одного из самых известных оружейных конструкторов не только у нас в стране, но и в мире — Сергея Ивановича Мосина , создателя легендарной отечественной винтовки, получившей прозвище «трехлинейка». С этой винтовкой наши солдаты сражались в годы Первой мировой, Великой Отечественной и Второй мировой войн. С момента производства и до середины 1950-х годов было выпущено около 37 миллионов единиц этого оружия.

ПРИНЯТИЕ НА ВООРУЖЕНИЕ

20 марта 1891 года на заседании Оружейного отдела Артиллерийского комитета было признано, что винтовка Леона Нагана, участвовавшая в конкурсе для принятия на вооружение Русской Армии в качестве основного оружия солдат и офицеров, по сравнению с конструкцией капитана Сергея Мосина более сложна и дорога в производстве. Инспектор оружейных и патронных заводов генерал Василий Бестужев-Рюмин отдал предпочтение образцу Мосина. Решительно выступил в защиту достоинств русской техники и авторитетный специалист оружейного дела, профессор артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Чебышев. Принимая во внимание практичность и надежность конструкции, а также ее характеристики в целом, он заявил: «Система капитана Мосина обладает громадными преимуществами!».

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

В годы войны винтовка была основным вооружением красноармейцев от первого и до последнего дня. С ней встретили врага на рассвете 22 июня 1941 года, с ней жесоветские солдаты отстояли Москву Ленинград , разгромили немцев в Сталинграде и под Курском , форсировали Днепр, освободили не только нашу страну, но и одиннадцать других государств Европы, штурмуя Рейхстаг, водрузили Знамя Победы.

Только в период с мая 1941 года до конца 1944 года было выпущено около 12 миллионов винтовок и карабинов, созданных на базе винтовки Мосина.

МОДИФИКАЦИИ ВИНТОВОК

На вооружении царской армии находились различные модификации винтовки: пехотная, драгунская и казачья. Карабин полноценным оружием тогда не считался, но его ввели в 1907 году для вооружения расчетов пулеметных команд и артиллеристов. В годы Великой Отечественной войны появился снайперский вариант, получивший оптический прицел ПУ и по-новому изготавливающиеся стволы для улучшения баллистических характеристик патронов. Для стрелковых частей были разработаны различные системы ружейных гранатометов и винтовочных гранат конструкции Дьяконова и Сердюкова, которые применялись в начале войны и во время освобождения Европы от вермахта.

КОНСТРУКЦИЯ

Ствол винтовки был нарезным, а его калибр, измеряемый как расстояние между противоположными полями нарезов, номинально равен 7,62 мм, или 3 русским линиям (одна линия — 2,54 мм). Именно благодаря этому ее и прозвали «трехлинейкой».

В задней части ствола расположен патронник с гладкими стенками, предназначенный для помещения патронапри выстреле. Магазинная коробка вмещает в себя пять патронов, которые расположены в один ряд. Спусковой механизм состоит из спускового крючка и спусковой пружины. Затвор винтовки служит для досылания патрона в патронник, запирания канала ствола в момент выстрела, производства выстрела, извлечения стреляной гильзы из патронника. На снайперской винтовкерукоять затвораудлинена и отогнута к низу для повышения удобства перезаряжания оружия и возможности установки оптического прицела.

Ложе винтовки служит для соединения ее частей, оно состоит из цевья, шейки и приклада и изготавливалось из березовой или ореховой древесины. Винтовки до 1930 года имели ступенчатые прицелы, разлинованные по шагам от 400 до 1200, а затем на них вплоть до конца производства устанавливались секторные прицелы с предельной дальностью огня в 2 км. Оружие комплектовалось игольчатым штыком с четырехгранным лезвием.

АРТЕФАКТЫ МУЗЕЯ ПОБЕДЫ

На основной военно-исторической экспозиции Музея Победы представлены различные образцы стрелкового вооружения стран-участниц Великой Отечественной и Второй мировой войн. Представлены на ней и различные модификации винтовки, созданной Сергеем Мосиным, и другие модификации первой половины прошлого века.