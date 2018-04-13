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Пентагон призвал на службу «Гремлинов»
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Пентагон призвал на службу «Гремлинов» 

Рамблер 38 минут назад
Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны Соединённых Штатов Америки показало программу Gremlins в действии. Эта программа предусматривает разработку системы запуска и управления группой беспилотных аппаратов, недорогих и используемых неоднократно. Для выполнения боевой задачи дроны выбрасывают с транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules, а после собирают другим самолётом. Беспилотники в рамках программы Gremlins могут вести разведку и действия в рамках электронной войны, сбрасывать бомбы. Пентагон рассчитывает, что подобная технология будет реализована к 2030 году.
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