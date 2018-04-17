Китай получил «смертельное оружие»

Народно-освободительная армия Китая приняла на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности, сообщает China Military.

Ракета способна нести ядерную и обычную боеголовки, название нового оружия не приводится. В издании отметили, что церемония передачи нового вида вооружения состоялась в одной из ракетных бригад Народно-освободительная армия Китая.

«Она может использоваться для нанесения оперативного ответного ядерного удара, а также точных ударов по важным наземным целям, а также крупным и средним кораблям», — пишет China Military.