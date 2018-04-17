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Китай получил «смертельное оружие»
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Китай получил «смертельное оружие» 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: CCTV / YouTube
Народно-освободительная армия Китая приняла на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности, сообщает China Military.
Ракета способна нести ядерную и обычную боеголовки, название нового оружия не приводится. В издании отметили, что церемония передачи нового вида вооружения состоялась в одной из ракетных бригад Народно-освободительная армия Китая.
«Она может использоваться для нанесения оперативного ответного ядерного удара, а также точных ударов по важным наземным целям, а также крупным и средним кораблям», — пишет China Military.
Как пишет РИА Новости, новую ракету китайские СМИ назвали «смертельным оружием». По их же данным, отмечает агентство, речь может идти о модификации баллистической ракеты средней дальности DF-26.
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