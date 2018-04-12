«Сверхтяж», «Федерация», Луна: Россия и США вновь негласно соперничают в космосе

"У России есть неплохой опыт создания сверхтяжелых ракет. Это была «Н-1» — советская ракета-носитель сверхтяжёлого класса для вывода на околоземную орбиту до 75 тонн груза. Правда, все четыре попытки ее запуска окончились взрывами, и в 1976 году работы по ней прекратили. Однако наработки, которые можно удачно применить, сохранены. Эта ракета создавалась целенаправленно под лунную космическую программу Советского Союза.

После «Н-1» разрабатывалась программа «Энергия-Буран», стартовавшая в 1976 году. Первый ее пуск был неудачным, во второй раз ракета взлетела и вывела на орбиту корабль-космоплан системы «Буран». Больше эта ракета не использовалась — просто не была нужна на тот момент космической программе СССР. А вскоре после распада СССР — в 1993 году — было принято решение о прекращении работ и консервации созданного задела. То есть опыт создания сверхтяжелых ракет у нас немалый, и его можно активно применять", — отмечает эксперт.

В день космонавтики президент РФ Владимир Путин посетил павильон «Космос» на ВДНХ, где рассказал: испытания новой российской сверхтяжелой ракеты планируется начать через 10 лет. Кроме того, глава государства рассказал и о другой масштабной программе — лунной. «Сначала станция на лунной орбите, а потом уже — модули на самой Луне, во всяком случае, так планируется. Надеюсь, что так оно и будет», — сказал Путин.

"Проблема сегодняшнего дня в том, что Россия вполне может создать сверхтяжелую ракету, но для нее просто нет задачи. И денег при этом она стоит очень много. Перспективы для «Н-1» определяли почти полвека назад практически те же, что для сегодняшней сверхтяжелой ракеты. Она вполне может облететь вокруг Марса или Луны, если она будет создана.

Пока речь идет лишь об эскизном проекте ракеты, то есть создание ее на начальном этапе. Пока мы не знаем ни ее будущих возможностей, ни задач. Предполагать все эти аспекты с замахом на 10 лет вперед слишком амбициозно — кто знает, какие технологии появятся через год, два, пять?" — задается вопросом специалист.

Все дело в финансировании

Владимир Путин отметил: создавать сверхтяжелую ракету и площадку для ее запуска надо параллельно, чтобы и пусковой комплекс, и носитель появились одновременно, добавил глава государства. В конце марта на сайте госзакупок, на создание эскиза ракеты выделено 1,6 миллиарда рублей, головным предприятием выбрана РКК «Энергия» . Эскиз планируется создать до конца октября 2019 года. Ракета должна выводить более 80 тонн на низкую околоземную орбиту, а до Луны доставлять не менее 20 тонн. В проект заложат возможности увеличения грузоподъемности до 140 и 27 тонн на соответствующие орбиты.

Для реализации лунной программы, по словам, президента, заканчивается работа над созданием корабля «Федерация». Сверхтяжелая ракета также будет задействована: с ее помощью можно будет отправлять корабли и станции не только к Луне, но и к Марсу и Юпитеру, при этом перелет экспедиций к Луне должен длиться не дольше пяти суток. Лунная программа рассчитана до 2030 года.

США ставят для себя сегодня точно такие же задачи по исследованию космоса — облететь Луну, создать окололунный модуль, потом –лунную станцию. Одно дело спроектировать и построить ракету, другое — создать для нее полезную нагрузку. И то и другое требует колоссальных вложений. Проблема в том, что любые околокосмические исследования — очень дорогостоящие. Если будет финансирование, России по плечу любой проект — опыт имеется.

США выделяют на космические исследования в разы больше, чем в России, но и им на сегодняшний день ощутимо не хватает денег на «покорение» Луны. Главное, пока не понятно, зачем это нужно обеим державам — беспилотные автоматические аппараты давно ведут успешные исследования не только на Луне, но и на Марсе и на других объектах Солнечной системы. Это полезно для науки и несравнимо дешевле, чем направлять туда людей.

В России есть федеральная программа, в которой до 2025 года расписан запуск беспилотных аппаратов для исследования космоса. Пока это более реальные план на изучение Луны. То есть создать ракету и отправить ее можно. Но реалии таковы, что при сегодняшнем уровне технологий это очень дорого — напоминает новое противостояние России и США за первенство в космосе, какое было во времена СССР", — заключает Иван Моисеев.