США готовятся «испытать» С-400

Над Ближним Востоком снова сгустились тучи. Война в Сирии превратилась в армрестлинг враждующих государств, из-за которого гибнут дети! Все стороны хотят «мира»!

США на фоне предположений о «химической атаке» втянули мир в новую конфронтацию. Утверждается, что в сирийском городе Дума была совершена химическая атака на мирных жителей и Россия закрыла на это глаза. Но действительно ли была «химическая атака»? Неизвестно. Россия и Сирия опровергают эти предположения, утверждают, что западные СМИ публикуют фейковые новости, и требуют проведения независимого расследования в регионе.

Франция, А после того как президент США Трамп безапелляционно обвинил Асада в применении химического оружия и заявил, что это не останется без ответа, Великобритания Турция четко дали понять, чью сторону они занимают.

Анкара , не дожидаясь доказательств, взяла Асада под обстрел критики, словно химическая атака действительно была совершена. А в Совете Безопасности (СБ) ООН американский представитель заявила, что США отреагируют на ситуацию в Сирии вне зависимости от решения СБ ООН.

Где мы в последний раз видели этот фильм? Разве Ирак США атаковали не на основании почти таких же предположений? Разве они не начали бомбить Ирак, дав понять, что им нет никакого дела до решения, которое примет ООН? США — государство-рецидивист, которое уже было поймано на «лжи о химоружии».

Я не утверждаю, что Асад не применял химического оружия. Возможно, на этот раз они не лгут. Но первое, что нужно сделать, — это дождаться результатов независимого расследования. Если эти предположения подтвердятся, Асаду и его администрации должен быть дан самый серьезный ответ. А если это неправда? Если на Сирию примеряют иракский сценарий? Турция не поспешила, сразу позиционировав себя на стороне США?

Анкара преследует очень интересную внешнюю политику. Ее нельзя назвать политикой баланса. В лучшем случае эта политика должна называться так: «На ножах со всеми». В этих условиях Турция все вероятнее рискует «потерять» и Россию, и США. США, утверждая, что Асад совершил химическую атаку, открыто угрожают России.

Россия обвиняет США в ловле рыбки в мутной воде и превращении в кровавое месиво всех регионов, в которые они заходят. Турция в этом противостоянии — из-за враждебности Анкары к Асаду — заняла сторону США. Но в то же время она продолжает сотрудничать с Россией прежде всего в рамках соглашений о покупке ракет С-400 и строительства атомной электростанции.

Россия в ответ на эту шаткую позицию Турции заявила, что турецкие военные должны уйти из Африна и оставить эти территории Сирии. В ответ президент Эрдоган сказал: «Мы знаем, кому передавать Африн!» А что касается химической атаки, президент сделал шаг назад и вместо слов «атаку совершил Асад» использовал более дипломатический язык.

Мир постепенно поляризуется, при этом границы выделяются все более толстыми линиями. Звучат гораздо более разрушительные и воинственные заявления, чем во времена холодной войны. В противостоянии двух крупных держав Турцию заставляют выбрать сторону. Не секрет, что ближайшей мишенью США на карте Ближнего Востока будет Иран Пентагон в случае возможной операции будет давить на Турцию и вынуждать ее встать на сторону США против Ирана и, следовательно, России. В попытке построить баланс между двумя сторонами мы можем остаться ни с чем.

Если Анкара откажется от позиции «Асад должен уйти в любом случае», это пойдет на пользу нашей стране. Турции нужна последовательная, четкая внешняя политика, при которой она могла бы настаивать на своих приоритетах в рамках своих национальных интересов и внушать доверие своим соседям и крупным государствам.

«США, атаковав Сирию, испытают ракеты С-400», — комментирует специалист по стратегии Нежат Эслен (Nejat Eslen).

Да, Пентагон может ударить по Сирии в качестве угрозы в адрес России. В этой ситуации американские ракеты встретят российские С-400. В период, когда в регионе обнажается оружие, Турцию, в которой идет чистка в том числе знающих дипломатов, ждут крайне непростые времена.

Yeni Çağ, Турция