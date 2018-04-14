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Удары Британии по Сирии оказались провальными
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Ни одна выпущенная Британией по Сирии ракета не достигла цели 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Сирийским силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать все британские ракеты, выпущенные с самолетов Tornado, сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия 24».
«По объектам в провинции Хомс ни одна британская ракета в итоге не достигла цели», — сообщил Поддубный во время прямого включения из Сирии.
Корреспондент также уточнил число пострадавших. По его данным, шесть гражданских жителей Сирии получили ранения в результате взрыва одной из ракет в провинции Хомс у военного склада.
В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.
Во время атаки по Сирии применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшиеамериканские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM
Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.
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