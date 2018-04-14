Удары Британии по Сирии оказались провальными

Ни одна выпущенная Британией по Сирии ракета не достигла цели

Сирийским силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать все британские ракеты, выпущенные с самолетов Tornado, сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия 24».

«По объектам в провинции Хомс ни одна британская ракета в итоге не достигла цели», — сообщил Поддубный во время прямого включения из Сирии.

Корреспондент также уточнил число пострадавших. По его данным, шесть гражданских жителей Сирии получили ранения в результате взрыва одной из ракет в провинции Хомс у военного склада.

В ночь на субботу США , Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Во время атаки по Сирии применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшиеамериканские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM