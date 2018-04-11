Академик: Предписание снизить стоимость «Союза-5» — успех частной космонавтики РФ

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН посчитал такое предписание госкорпорации первым успехом частной космонавтики.

«У ракеты «Союз-5» два заказчика: государство и S7. С декабря S7 занял довольно активную и логичную позицию, предъявляя довольно обоснованные требования к стоимости и к основным тактико-техническим характеристикам ракеты. Требование по стоимости ракеты, если мне не изменяет память, 20 миллионов долларов. Такая позиция логична и начинает давать свои плоды. Это выглядит как первый настоящий успех российской частной космонавтики, потому что частной компании удалось поколебать позицию «Роскосмоса»-монополиста. Это хорошо и для компании, и для государства, потому что оно будет платить за запуск ракет по национальным программам, и для Роскосмоса, потому что у него появляется оппонент», — убеждён академик.

Космонавт оценил планы по созданию аналога «Бурана» По словам Андрея Ионина, снижение стоимости раекты-носителя позволит увеличить её производство как минимум на 30-40%.

«Основатель S7 заявил, что если ракета «Роскосмоса» будет создана в том виде, как нужно компании, то готовы сразу подписать жёсткий контракт на 50 ракет и 35 опционов, то есть 85 ракет. Сейчас «Роскосмос» производит порядка 20-30 ракет в год, это было бы увеличение производства на 30-40%. На мой взгляд, любой производитель за таких заказчиков бьётся на смерть», — считает эксперт.

В целом, Андрей Ионин обрадовался новому «противовесу» космической госкорпорации.

«Когда была создана большая корпорация, были опасения, что «Роскосмос» сосредоточит в своих руках абсолютную власть. Должны быть противовесы. Я рад, что такой противовес появляется», — заключил в эфире НСН Ионин.

Напомним, решение об ускоренном создании «Союза-5» было принято в конце мая 2017 года. Позже началось создание эскизного проекта ракеты. Отмечается, что первый старт может произойти в 2022 году с космодрома Байконур , сообщает «Газета.ру»