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«Громовой» тюнинг: На легендарную «мотолыгу» установили башню от БМП-1
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«Громовой» тюнинг: На легендарную «мотолыгу» установили башню от БМП-1 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Легкие бронированные транспортеры МТ-ЛБ в иракской армии во времена правления Саддама Хусейна были одним из основных средств доставки пехоты в общевойсковых соединениях. Эта техника активно применялась в ирано-иракском конфликте, в войне 1991 года, а также в ходе отражения американской агрессии 2003 года.
Большая часть этой техники была потеряна, однак, в последние годы началось восстановление находившихся на площадках хранения МТ-ЛБ бывшей иракской армии. Также сообщалось о приобретении таких машин за границей, в частности в Болгарии.
В ходе ремонта часть бронированных тягачей модернизировали. На них устанавливали различное вооружение, вроде 23-мм зенитных пушек ЗУ-23-2 или крупнокалиберных пулеметов ДШК.
На фоне этих очень часто грубых бронеподелок особняком стоит МТ-ЛБ с башней от боевой машины пехоты БМП-1. Это вариант демонстрировался на проходящих в Ираке оружейных выставках.
Благодаря 73-мм гладкоствольной пушке 2А28 «Гром», удалось значительно повысить огневую мощь. Например, осколочно-фугасный выстрел может поражать цели на дистанции в 4400 метров, а кумулятивная граната позволяет бороться с бронетехникой на дальности до 1300 м.
Современный танк из этого орудия, конечно, не подобьешь, а вот подвижную бомбу или гантрак — вполне.
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