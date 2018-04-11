«Громовой» тюнинг: На легендарную «мотолыгу» установили башню от БМП-1

Легкие бронированные транспортеры МТ-ЛБ в иракской армии во времена правления Саддама Хусейна были одним из основных средств доставки пехоты в общевойсковых соединениях. Эта техника активно применялась в ирано-иракском конфликте, в войне 1991 года, а также в ходе отражения американской агрессии 2003 года.

Большая часть этой техники была потеряна, однак, в последние годы началось восстановление находившихся на площадках хранения МТ-ЛБ бывшей иракской армии. Также сообщалось о приобретении таких машин за границей, в частности в Болгарии

В ходе ремонта часть бронированных тягачей модернизировали. На них устанавливали различное вооружение, вроде 23-мм зенитных пушек ЗУ-23-2 или крупнокалиберных пулеметов ДШК.

На фоне этих очень часто грубых бронеподелок особняком стоит МТ-ЛБ с башней от боевой машины пехоты БМП-1. Это вариант демонстрировался на проходящих в Ираке оружейных выставках.

Благодаря 73-мм гладкоствольной пушке 2А28 «Гром», удалось значительно повысить огневую мощь. Например, осколочно-фугасный выстрел может поражать цели на дистанции в 4400 метров, а кумулятивная граната позволяет бороться с бронетехникой на дальности до 1300 м.

Современный танк из этого орудия, конечно, не подобьешь, а вот подвижную бомбу или гантрак — вполне.