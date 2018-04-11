Под новый «Союз-5» проводится опережающая подготовка производства 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Под изготовление новых ракет-носителей типа «Союз-5» уже проводится опережающая подготовка производства, сообщил РИА Новости врио генерального директора предприятия-изготовителя, самарского РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов.
"Для обеспечения директивных сроков реализации первой пусковой кампании новых ракет «Союз-5» в РКЦ проводится комплекс работ, связанных с опережающей подготовкой производства", — отметил Ахметов.
По его словам, на предприятии выполняется подготовка материалов по обеспечению технического перевооружения производства и организация рабочих мест для сборки и испытаний носителя.
"Кроме этого, идет работа с поставщиками материалов и комплектующих, а также подготовка необходимого технологического оборудования для изготовления составных частей ракеты", — уточнил Ахметов.
"Союз-5" — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским «Зенитам». Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ. Первый ее старт назначен на 2022 год, когда она должна будет вывести с космодрома Байконур на околоземную орбиту новый российский космический корабль «Федерация». В дальнейшем предполагается использование ракеты также в проекте «Морской старт».
РКК «Энергия» была назначена головным разработчиком «Союза-5» распоряжением правительства от 11 августа 2017 года. В составе соисполнителей работ — РКЦ «Прогресс» и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.