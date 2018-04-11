Под новый «Союз-5» проводится опережающая подготовка производства

"Для обеспечения директивных сроков реализации первой пусковой кампании новых ракет «Союз-5» в РКЦ проводится комплекс работ, связанных с опережающей подготовкой производства", — отметил Ахметов.

По его словам, на предприятии выполняется подготовка материалов по обеспечению технического перевооружения производства и организация рабочих мест для сборки и испытаний носителя.

"Кроме этого, идет работа с поставщиками материалов и комплектующих, а также подготовка необходимого технологического оборудования для изготовления составных частей ракеты", — уточнил Ахметов.