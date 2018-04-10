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Путин рассказал о разработке уникального оружия
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Путин рассказал о разработке уникального оружия 

Газета.Ru 51 минуту назад
Президент России Владимир Путин рассказал, что специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» принимали участие в создании новых образцов российского стратегического оружия, у которого нет аналогов в мире, передает РИА «Новости».
Об образцах оружия президент рассказал 1 марта в послании Федеральному собранию.
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«В их создании приняли участие десятки предприятий, конструкторских бюро, научных центров. Среди них и Курчатовский институт, и академические организации», — сказал Путин.
По его словам главы, такого оружия сегодня нет ни у одной страны мира.
Ранее Путин рассказал, что разработка новых видов вооружений велась много лет и шла в непростых условиях. Также Путин объяснил, как новые военные разработки используются в гражданской отрасли.
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