Тульский Токарев и другие стреляющие символы

«Тульский-Токарев» — так звучит полное название пистолета ТТ, ставшего культовым в нашей стране. Кажется, что сразу ясно, о чем пойдет речь в одноименном сериале, который стартует 15 апреля в 10.45 на телеканале «МИР» . Однако лихо закрученный боевик вас удивит: все будет совсем не так, как вы думали. Именно такие фамилии носят главные герои остросюжетного кинофильма. Что сведет вместе двух непохожих ребят и кто их главный враг — смотрите в сериале «Тульский Токарев» на телеканале «МИР» 15 апреля в 10.45.

А мы вспомним о ТТ — пистолете и легенде. Любая историческая эпоха порождает собственные символы. И символы эти полностью соответствуют духу эпохи. Поэтому справедливо, что главными символами Великой Отечественной войны стали лучшие образцы советского оружия. Среди них такие легенды, как, например, знаменитая тридцатьчетверка — танк Т-34, созданный гениальным конструктором Михаилом Кошкиным . Считавшийся лучшим истребителем того времени Як-3, разработанный в КБ Александра Яковлева. Ставший самым массовым боевым самолетом всех времен и народов Ил-2 — тот самый «летающий танк», штурмовик, появившийся на свет благодаря конструктору Сергею Ильюшину. Первое в истории артиллерийское оружие, собиравшееся на конвейере и потому выпущенное самым большим «тиражом» в мире — дивизионная пушка ЗиС-3 Василия Грабина. Наконец, одним из самых узнаваемых символов Великой Отечественной стала легендарная «Катюша» — гвардейский реактивный миномет БМ-13.

Как совмещают традиции и технологии

В этом же ряду стоят и образцы советского стрелкового оружия, которым, по совести говоря, надо бы открывать линейку легенд. Потому что именно пехота выносила и выносит на себе все тяготы войны, а значит, именно ее вооружение должно занимать первые места. Винтовка-трехлинейка, пистолет-пулемет ППШ, ручной пулемет Дегтярева — все эти образцы встречаются практически на любой военной фотографии, потому что именно с ними в руках советские солдаты защищали Брестскую крепость и штурмовали Берлин. Но даже среди этих легенд особое место занимают два образца стрелкового оружия — самозарядная винтовка СВТ-40 и пистолет ТТ. Пожалуй, ни одному другому отечественному конструктору-оружейнику того времени не довелось стать создателем сразу двух легенд, как тульскому конструктору Федору Токареву.

Донской казак по рождению, он проявил себя как талантливый оружейник еще накануне Первой Мировой войны, переделав знаменитую трехлинейку в автоматическую винтовку. Но наиболее полно его талант проявился уже в Советской России , когда Федор Токарев пришел работать на Тульский оружейный завод . Модернизации станковых пулеметов Максима и Виккерса, которые позволили сделать из первого ручной пулемет, а второй приспособить для нужд авиации, вывели его в первые ряды советских оружейников. Ему принадлежит и слава создателя первого в СССР пистолета-пулемета — легкого карабина Токарева, отличавшегося уникальными по тому времени решениями. Так, запасной магазин для этого оружия убирался в приклад, то есть всегда был под рукой, а за основной магазин можно было держаться рукой для стабилизации оружия (на более поздних отечественных пистолетах-пулеметах это категорически запрещалось). Но самыми знаменитыми детищами конструктора стали пистолет ТТ — «Тульский Токарева» и самозарядные винтовки семейства СВТ. Именно они занимают почетное место в пятерке знаменитого советского стрелкового оружия, о которой пойдет речь.

{} Год начала серийного производства: 1931

Выпущено в СССР: 1,74 млн экземпляров

Калибр: 7,62 мм Вес снаряженного: 0,94 кг (с магазином)

Скорострельность: 30 выстрелов в минуту

Емкость магазина: 8 патронов

Своим появлением на свет легендарный ТТ обязан малой скорострельности не менее легендарного нагана — револьвера бельгийца Леона Нагана, состоявшего на вооружении русской армии с 1895 года. Хотя револьвер отличался необычайно надежностью и высокой точностью стрельбы, быстро стрелять, а главное, быстро перезаряжать его было невозможно. Красной Армии требовалось более скорострельное и более быстрозарядное оружие, и в 1929 году был объявлен конкурс на создание нового советского пистолета. Победителем в этом конкурсе стала конструкция группы оружейников под руководством Федора Токарева, за основу которой были взяты хорошо зарекомендовавшие себя пистолеты «Браунинг» FN образца 1903 года и Colt 1911.

По воспоминаниям фронтовиков, ТТ не был самым точным пистолетом в мире, но был чрезвычайно надежным и неприхотливым, а самое главное — на редкость мощным оружием. Его пули хватало даже на то, чтобы пробить вражескую каску на расстоянии в несколько десятков метров — редкий результат для подобного оружия ближнего боя! На это обратил внимание и противник: трофейные «тэтэшки» принимали на вооружение даже части германских СС и белофинны. Неудивительно, что ТТ обеспечил себе такую долгую жизнь — вплоть до сегодняшнего дня. Эти пистолеты до сих пор носят в кобурах сотрудники службы судебных приставов, фельдъегерской службы и инкассаторы, а также вневедомственная охрана; кроме того, ТТ занимает почетное место в списке наградного оружия России.

Самозарядная винтовка СВТ-40 Фото: wikimedia.org / в общественном достоянии

{} Год начала серийного производства: 1940

Выпущено в СССР: около 1,6 млн экземпляров

Калибр: 7,62 мм Вес снаряженной: 4,3 кг (с магазином и штыком)

Скорострельность: 20-25 выстрелов в минуту

Емкость магазина: 10 патронов

Самозарядную винтовку конструкции Федора Токарева СВТ-40 приняли на вооружение Красной Армии 13 апреля 1940 года как результат модернизации более ранней модификации — СВТ-38. За счет такого решения Советский Союз стал одной из двух стран в мире, которые встретили Вторую Мировую войну, имея на вооружении своих армий самозарядные винтовки: второй были Соединенные Штаты , вооружившие своих пехотинцев самозарядной винтовкой Гаранда М1.

Новое оружие должно было стать основным для стрелковых подразделений Красной Армии, полностью заменив заслуженную «трехлинейку» образца 1891/1930 годов: в стрелковой дивизии СВТ-40 планировалось вооружить треть личного состава, в стрелковой роте ею вооружались почти три четверти бойцов, а стрелковое отделение вооружалось ими полностью. Но сложная конструкция винтовки, строгость в уходе за ней и начало войны, потребовавшее эвакуации многих оружейных заводов, нарушили эти планы. Тем не менее, своему создателю СВТ-40 принесла Сталинскую премию, звание Героя Социалистического Труда и степень доктора технических наук, которые были ему присвоены в том же 1940 году. А технически грамотные бойцы, прежде всего морские пехотинцы (на флот всегда призывали более образованных и технически грамотных молодых людей) очень ценили «Свету», как любовно называли винтовку в войсках, за ее огневую мощь и наличие съемного штыка: его носили на поясе в ножнах и могли использовать как обычный кинжал или нож.

Трехлинейная винтовка образца 1891/1930 гг.

Фото: wikimedia.org / Josiah Purtlebaugh

{} Год начала серийного производства: 1930

Выпущено в СССР: около 37 млн экземпляров

Калибр: 7,62 мм Вес снаряженной: 4,5 кг (с обоймой и штыком)

Скорострельность: до 55 выстрелов в минуту

Емкость магазина: 5 патронов

Этот образец стрелкового оружия поистине легендарен: «трехлинейка» — символ сразу трех войн, Первой Мировой, Гражданской и Великой Отечественной. Кроме того, это оружие-долгожитель: принятая на вооружение Русской императорской армии в 1891 году, эта винтовка прослужила русской армии как минимум до конца 1960-х, а в других военизированных подразделениях — и того дольше (например, в некоторых республиках СНГ трехлинейка в снайперском варианте остается на вооружении по сей день).

«Русская трехлинейная винтовка образца 1891 года», как предложил назвать ее руководитель конкурсной комиссии по созданию нового оружия для русской армии военный министр Петр Ванновский, появилась на свет благодаря появлению бездымного пороха, более мощного, чем обыкновенный дымный, и изобретению новых способов перезарядки магазина — с помощью обоймы. Первоначально в русской армии на вооружении стояли четыре варианта трехлинейки: самая длинная пехотная, более короткая драгунская, еще более короткая казачья и карабин.

В 1930 году на вооружение РККА приняли модернизированную винтовку образца 1891/1930 годов, представлявшую собой доработанную драгунскую винтовку (от всех остальных вариантов отказались). Сохранение такого оружия в армии было вызвано прежде всего тем, что основная масса военнослужащих того времени не имела достаточного уровня образования для обращения с более сложными системами типа СВТ-40 и ухода за ними — а трехлинейка прощала своему владельцу практически все.

Ручной пулемет ДП-27 Фото: wikimedia.org / Hohum

{} Год начала серийного производства: 1927

Выпущено в СССР: 795 000 экземпляров

Калибр: 7,62 мм Вес снаряженного: 11,8 кг (с сошками и диском)

Скорострельность: 500-600 выстрелов в минуту

Емкость диска: 49 патронов

До конца Первой Мировой и Гражданской войн в России не было на вооружении ни одного образца ручного пулемета: все задачи, стоявшие перед такого рода оружием, решались исключительно с помощью станкового пулемета Максима и немногочисленных импортных ручных пулеметов типа Гочкиса или Льюиса. В 1924 году оружейник Федор Токарев модернизировал пулемет Максима, превратив его из станкового в ручной. Этот вариант был принят на вооружение и выпускался довольно большой серией — почти 2500 экземпляров. Но это было все-таки слишком тяжелое для ручного пулемета оружие, и Красной Армии требовался более легкий и удобный вариант. Именно такой сумел в 1927 году представить на конкурс ковровский оружейник Василий Дегтярев. Несмотря на то, что диск делал ручной пулемет ДП-27 излишне габаритным и не всегда оказывался удобен для пулеметчиков, это оружие оставалось на вооружении Красной, а потом и Советской армии до конца 1940-х годов. Конструкция пулемета оказалась настолько универсальной, что он с небольшими доработками использовался и в качестве танкового, и на малых кораблях и катерах военно-морского флота, и в авиации.

Пистолет-пулемет ППШ-41 Фото: wikimedia.org / Джордж Шуклин

{} Год начала серийного производства: 1940

Выпущено в СССР: 6 млн экземпляров

Калибр: 7,62 мм Вес снаряженного: 4,15 кг (с секторным магазином) или 5,3 кг (с дисковым магазином)

Скорострельность: 1000 выстрелов в минуту

Емкость магазина: 35 патронов (секторный) или 71 патрон (дисковый)

Этот пистолет-пулемет стал одним из самых массовых образцов такого типа оружия в мире — по той простой причине, что его можно было собирать на любом промышленном предприятии, оборудованном хотя бы маломощным прессом. Именно с таким прицелом и разрабатывал свое оружие конструктор Георгий Шпагин в 1940 году. На вооружение Красной Армии ППШ приняли в самом конце того же года, 21 декабря, поэтому чаще его называют ППШ-41 — по году, когда он начал реально поступать в войска.

ППШ, созданный с расчетом на массовое производство, эксплуатацию в самых тяжелых условиях и обслуживание малообразованным личным составом, отличался невысоким качеством изготовления и разнообразными «детскими болезнями». И тем не менее, его достоинства настолько явно перевешивали недостатки, что в Советской Армии он оставался на вооружении как минимум до конца 1970-х, пока его полностью не вытеснил автомат Калашникова, а в военизированных подразделениях — и того дольше, вплоть до начала XXI века. К тому же, как и его наследник, АК, ППШ в разных модификациях поставлялся едва ли не половине стран мира, которые поддерживал и снабжал оружием СССР. Например, он широко применялся в ходе Корейской войны, правда, уже не с тяжелым и неудобным дисковым магазином, а с более компактным секторным (типа того, который используется на АК).

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