Со дна реки Миус поднимут танк Т-34 

Поисковые отряды «Скиф» (Таганрог) и «Южный рубеж» (Новошахтинск) приступили к подводным работам на месте затопления танка.
На первом этапе водолазы проверяют дно реки специальными щупами и делают шурфы, чтобы установить, в каком положении находится боевая машина. В настоящее время танк находится на глубине 3-4 метров под водой, толщина слоя ила над верхней точкой затонувшей машины составляет около 3,5 метров. Чтобы поднять танк из реки, его предстоит полностью освободить от ила со всех сторон, в том числе — снизу, чтобы устранить эффект «присоски», мешающей подъему. При этом работать предстоит в сложных условиях: по словам поисковика-водолаза, легко получится размыть мощным напором воды только первый метр илового слоя. Ниже донные отложения спрессованы до твердости кирпича — их придется резать и откладывать полученные бруски в сторону. Все это — при довольно сильном течении и в мутной воде, то есть, почти вслепую.
Руководитель поискового отряда «Южный рубеж» Роман Сизякин сообщил, что о затонувшем танке донским поисковикам стало известно еще в 2011 году. В течение двух лет они работали над уточнением местоположения машины, изучая архивные документы, что позволило сузить область поиска и окончательно определить, где находится танк, методом геолокации. — Из-за сложности задачи пока трудно назначить конкретную дату подъема танка, — отмечает депутат ЗС РО Владимир Ревенко, финансирующий операцию. — Будем стремиться к тому, чтобы успеть до 9 мая. Но в любом случае можно быть уверенными в том, что этот танк займет достойное место в экспозиции музея «Самбекские высоты», который строится в Неклиновском районе на народные деньги. Это сыграет важную роль в восстановлении и сохранении памяти о боях на Миус-фронте, которые по масштабу сравнимы с битвой за Сталинград и сражением на Курской дуге, однако известны значительно меньше. По словам поисковиков, в танке, вероятнее всего, остались трое членов экипажа. Тело еще одного местные жители обнаружили на расположенном неподалеку броде примерно через месяц после того, как Т-34 затонул в Миусе. Покровское тогда находилось под немецкой оккупацией, поэтому селяне тайком похоронили танкиста на берегу реки. Поиск этого захоронения — еще одна цель, которую ставят перед собой поисковики. — Работа с поисковыми отрядами — важная часть федерального проекта партии «Единая Россия», носящего название «Историческая память», — заявил координатор проекта Олег Соловьев. — Его цель — сохранение исторического наследия нашей страны и воспитание патриотизма в молодом поколении. Восстановление героических страниц прошлого играет в этой работе огромную роль. Очень важно, чтобы павшие бойцы, судьба которых все еще не известна, были найдены и захоронены с почестями. Танк Т-34, лежащий на дне Миуса под Покровским, участвовал в первой попытке прорыва Миус-фронта, предпринятой 8 марта 1942 года. Она оказалась неудачной из-за недостатка у советского командования информации об укреплениях вермахта, и танкам, уцелевшим после атаки на немецкие позиции, пришлось отступать. Затонувший танк входил в группу из 6 машин под командованием Героя Советского Союза Михаила Юдина. Из нее к своим прорвался только один танк. Экипаж командирской машины успешно форсировал Миус, но был заблокирован гитлеровцами на близлежащей железнодорожной ветке, и героически погиб в бою. В память об этих событиях в центре Покровского стоит памятник М. В. Юдину.