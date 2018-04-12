Со дна реки Миус поднимут танк Т-34

Поисковые отряды «Скиф» ( Таганрог ) и «Южный рубеж» ( Новошахтинск ) приступили к подводным работам на месте затопления танка.

На первом этапе водолазы проверяют дно реки специальными щупами и делают шурфы, чтобы установить, в каком положении находится боевая машина. В настоящее время танк находится на глубине 3-4 метров под водой, толщина слоя ила над верхней точкой затонувшей машины составляет около 3,5 метров. Чтобы поднять танк из реки, его предстоит полностью освободить от ила со всех сторон, в том числе — снизу, чтобы устранить эффект «присоски», мешающей подъему. При этом работать предстоит в сложных условиях: по словам поисковика-водолаза, легко получится размыть мощным напором воды только первый метр илового слоя. Ниже донные отложения спрессованы до твердости кирпича — их придется резать и откладывать полученные бруски в сторону. Все это — при довольно сильном течении и в мутной воде, то есть, почти вслепую.