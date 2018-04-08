«Хотим, как у русских»: США скопируют оружие СССР

В США хотят запустить серийное производство аналогов российского оружия

«Почему американские силы специальных операций хотели бы заполучить российские пулеметы?» — задаются вопросом американские эксперты в области стрелкового оружия. И тут же отвечают: «Просто посмотрите любой видеоролик из зон вооруженных конфликтов, к примеру, Ирака или Сирии , и ответ становится предельно ясным». Дело дошло до того, что Пентагон уже просит промышленность США произвести аналоги советских автоматов, пулеметов и не забыть про патроны.

Помимо американского спецназа, США собираются поставлять стрелковое вооружение формированиям сирийской оппозиции. Пентагон предложил американским бизнесменам создать аналоги самых популярных видов советских вооружений и наладить их выпуск.

На поддержку сирийских боевиков по программе финансирования подготовки и вооружения сил для противостояния террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России ) Пентагон попросил выделить из бюджета на этот и следующий годы $800 млн Из них $114 млн планируется направить на закупку 62 тыс. автоматов АК-47, 7,5 тыс. модернизированных пулеметов Калашникова (ПКМ), 3,5 тыс. крупнокалиберных пулеметов ДШК, 3,4 тыс. ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и 744 снайперские винтовки Драгунова.

Одних патронов 7,62х39 мм (автоматы АК-47, АКМ) предполагается закупить 15 млн шт., а патронов — 7,62х54 мм разных модификаций (пулеметы ПК, ПКМ, винтовки СВД) — 5 млн штук (по данным программы «Финансирование подготовки и вооружения сил для противостояния „Исламскому государству“ в Ираке и Сирии (CTEF)» на 2019 год).

В то же время ранее в США появилась информация, что власти проводят расследование в отношении завода, производящего на территории Штатов автоматы Калашникова (АК-47). Об этом писало агентство Bloomberg

При этом отечественный концерн «Калашников» неоднократно подчеркивал, что американский производитель Kalashnikov USA (K-USA) не имеет никакого отношения к российской компании. Эта позиция не изменилась, заявили ранее «Газете.Ru» в концерне.

Многие воюющие стороны во всех вооруженных конфликтах последнего времени используют российское или советское оружие, или, в крайнем случае, его копии, произведенные в странах Восточной Европы или Китае

Особенно в безлицензионном производстве российского стрелкового оружия преуспела Болгария , которая без всякого стеснения и малейших угрызений совести наполняет мировой рынок стрелкового оружия многочисленными копиями наших автоматов и пулеметов.

Вооруженные формирования разного рода повстанцев и террористов на Ближнем и Среднем Востоке массово используют российское оружие — от карабинов СКС и снайперских винтовок Мосина до крупнокалиберных пулеметов ДШК (Дегтярев-Шпагин крупнокалиберный) или КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый), смонтированных на пикапах.

Когда американцы хотят вооружить лояльные им формирования, а те требуют исключительно оружие советского или российского производства, то Вашингтон испытывает в этом плане очевидные затруднения. В частности, им приходится каким-то образом закупать подобное вооружение на рынке или попросту во многих случаях откровенно красть его. Немало проблем возникает и при поставке запасных частей.

Задачи по вооружению американских союзников в зонах ведения боевых действий возлагаются, как правило, на Главное управление войск специального назначения Министерства обороны США (United States Special Operations Command, USSOCOM). В этой связи у американцев возникла весьма простая идея — вместо того, чтобы испытывать очевидные трудности при закупке российского вооружения для оснащения своих десантно-диверсионных групп через третьи руки, не лучше ли организовать собственное производство этого оружия на национальной территории.

В этих целях USSOCOM прямо просит, чтобы американские предприятия и компании оборонно-промышленного комплекса США придумали, каким образом организовать производство российского оружия.

Задача состоит в том, чтобы «разработать инновационную внутреннюю возможность производить копии иностранного (в первую очередь российского) стрелкового оружия, равного или лучшего по своим ТТХ, которое в настоящее время предлагается на международном рынке вооружения». Так, во всяком случае, выглядят идеи, формируемые в недрах USSOCOM.

В частности, USSOCOM хочет, чтобы американские компании исследовали, выполнимо ли «перепроектировать или повторно спроектировать и произвести внутри страны следующее оружие»: пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ) под патрон 7,62×54 мм R (обозначение 7,62x54 R означает 7,62-мм (калибр) патрон с длиной гильзы 54 мм, тип гильзы — рантовая, с выступающей закраиной) и крупнокалиберный станковый пулемет НСВ (Никитин, Соколов, Волков) под патрон 12,7×108 мм (первый отечественный крупнокалиберный патрон, был создан на Тульском патронном заводе и принят на вооружение в 1930 году).

Претенденты на научно-исследовательский проект должны, по мнению USSOCOM, разработать «пять полностью функциональных прототипов со всеми необходимыми боеприпасами, которые напоминают разработанный русскими станковый пулемет НСВ».

Однако USSOCOM не обещает сделать этот процесс легким, оказывая промышленности разве что в некоторых случаях помощь в виде технических чертежей.

Заинтересованные компании должны будут разработать свои собственные подробные чертежи иностранного оружия, приобрести соответствующие запасные части и сырье, и создать собственные производственные возможности.

Американские оружейные компании должны будут также организовать производство необходимых запасных частей, чтобы поддерживать изготовленное оружие в технически исправном состоянии. Кроме того, они должны быть готовы запустить серийное производство (и закрыть его по мере необходимости), обеспечив поставку требуемого количества оружия.

USSOCOM подчеркивает, что иностранное оружие должно быть «строго сделано только в Америке». Производители «будут использовать только американскую рабочую силу, приобретать все необходимые материалы внутри страны и гарантировать производство оружия на заводах исключительно на территории США».

«Есть все основания предполагать, что все эти идеи будут реализованы в США в самом ближайшем будущем», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко

По словам эксперта, это выгодно Соединенным Штатам. А также может серьезно ухудшить наши позиции на мировом рынке стрелкового оружия, что также является одной из целей Вашингтона.