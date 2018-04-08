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Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность
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Появились данные о приведении российских С-400 в Сирии в полную боеготовность 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Министерство обороны РФ
Российские зенитно-ракетные системы С-400 в Сирии приведены в полную боевую готовность, бомбардировщики Су-24 с базы Хмеймим ведут наблюдение за действиями ВМС США в Средиземном море, сообщают в социальных сетях.
По информации @BabakTaghvaee, третья пара истребителей Су-30СМ готовится к вылету после возвращения первой пары. «Российские ЗРС С-400 приведены в повышенную боевую готовность», — говорится в сообщении.
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Отмечается также, что российские Су-24 летают на низкой высоте в восточной части Средиземного моря, предположительно, «выполняя надзорную миссию против ВМС США, как сообщил очевидец в Тартусе».
Накануне США выразили обеспокоенность сообщениями о якобы применении сирийскими правительственными силами «химического оружия» в Восточной Гуте. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что виновные в химической атаке в Восточной Гуте «заплатят большую цену».
Напомним, в апреле прошлого года Запад выступил с аналогичными обвинениями в адрес Дамаска. После этого по приказу Дональда Трампа США с эсминцев «Росс» и «Портер» из Восточного Средиземноморья нанесли массированный ракетный удар по базе Шайрат в провинции Хомс. База была атакована 59 крылатыми ракетами Tomahawk. Причем, по данным Минобороны, до базы долетели только 23 ракеты. Часть из них упали на населенные пункты. 10 человек, в том числе четыре ребенка, погибли.
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