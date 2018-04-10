Дроны в России перестали быть игрушками

Главный зенитчик России от имени ВКС призвал решить вопрос с бесконтрольной продажей и использованием беспилотников в России. Тем же вопросом озаботились ряд серьезных ведомств, включая ФСО , а отслеживание и отстрел дронов хотят поручить МВД и Росгвардии. Производители настаивают, что речь идет о безобидных «игрушках». Но так ли безопасны беспилотники?

Минобороны призывает законодательно урегулировать продажу и использование гражданских беспилотников. Об этом накануне заявил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Сергей Бабаков . Военный констатировал, что дроны могут представлять угрозу, в первую очередь, в силу своей малозаметности.

«Нужно приводить в порядок использование этих предметов, так называемых игрушек. Прежде всего, на законодательном уровне», — цитировало генерал-майора Бабакова агентство «Интерфакс-АВН».

К процессу «приведения в порядок» нужно также привлечь МВД и Росгвардию, добавил начальник зенитных ракетных войск ВКС.

Беспокойство военного руководства можно понять. Эти легкие и компактные аппараты стали восприниматься в качестве серьезной угрозы не в последнюю очередь после атаки боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии . Заметим, что та же проблема волнует не только российских силовиков, но и, например, их американских коллег.

Средства борьбы против беспилотников есть: в частности, применяются средства РЭБ — радиоэлектронной борьбы, пояснил Бабаков. Но, безусловно, проще отслеживать «оборот» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на стадии покупки.

Нельзя сказать, что продажа и использование беспилотников — «белое пятно» в нашем законодательстве, но эта сфера еще не доведена до ума. Летом позапрошлого года в Воздушный кодекс России были внесены поправки. Теперь по статье 33 кодекса все БПЛА весом от 250 граммов до 30 килограммов (а это и дроны, и квадрокоптеры, и радиоуправляемые авиамодели) должны подлежать учету. Аппарат тяжелее 30 кг уже должен требовать государственной регистрации. Владелец беспилотника массой больше 250 граммов должен получить инструкцию внешнего пилота.

Но, собственно, порядок учета и использования (собственно запуска) на федеральном уровне пока не разработали. Правила, и иногда довольно жесткие, пока что действуют на уровне отдельных регионов. Так, приказом Минтранса России от марта 2016 года запрещены полеты беспилотников в пределах Московской кольцевой автодороги. Для того чтобы запустить коптер или дрон в Москве , но за пределами МКАД, нужно: подать заявление в столичный Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, представить туда паспортные данные и контакты, после чего согласовать дату, время и место запуска, а также длительность полета. Непосредственно перед запуском требуется оповестить Московский зональный центр единой системы организации воздушного движения.

Но на практике все вышеперечисленные требования сплошь и рядом не исполняются. Что не может не беспокоить сразу несколько ведомств. Минтранс, инициировавший поправки в Воздушный кодекс, опасается пролетов беспилотников над аэродромами и через воздушные коридоры, проложенные для пилотируемых летательных аппаратов. В феврале появилась информация, что Минтранс готовит законопроект, который дал бы МВД и Росгвардии полномочия принудительно сажать или даже сбивать дроны, нарушившие правила использования воздушного пространства.

Силовиков же беспокоит то, что граждане и фирмы могут приобретать беспилотники безо всяких ограничений и контроля. Мнение Минобороны было приведено выше. В январе этого года Федеральная служба охраны (ФСО) обратилась в профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции с просьбой разработать правила продажи и использования беспилотников. Глава этого думского комитета Василий Пискарев в комментарии ТАСС сообщил, что депутаты намерены заняться этим вопросом в течение весенней сессии (то есть до конца июля). «Правовым регулированием приобретения, оборота, эксплуатации беспилотников», скорее всего, займется член комитета по безопасности, экс-директор ФСБ Николай Ковалев . Ограничительные инициативы встречают понимание у многих парламентариев.

«Беспилотники надо держать под контролем, иначе они могут быть использованы в том числе для террористических целей… Частным лицам нельзя разрешать их приобретение. Только Минобороны, МВД, МЧС, ГАИ», — заявил в январе «Интерфаксу» депутат Госдумы, военный летчик 1-го класса Николай Антошкин.

По понятным причинам производители беспилотников не в восторге от таких перспектив.

«Продажа никак не регулируется, потому что гражданские беспилотники относятся к категории игрушек. Как и в случае с любыми другими потребительскими товарами, их продажа регулируется общим законом «О защите прав потребителей». Я не вижу в этих намерениях никакого смысла по двум причинам», — заявил газете ВЗГЛЯД президент Ассоциации малых беспилотников, директор одной из компаний по производству дронов Олег Понфиленок.

По его мнению, во-первых, такие ограничения прежде всего ударят по законопослушным гражданам.

«Если человек хочет применить это устройство во вред, то есть покуситься на чью-то жизнь, частную собственность, причинить какой-то ущерб — он и так нарушает закон. Что толку ему от этого закона про беспилотники, если он нарушает массу других законов? Поэтому это ерунда, — возмущается Понфиленок. — У нас бомбы, что ли, разрешено продавать? Нет, но террористы, тем не менее, их берут откуда-то. Значит, и беспилотники они из-за границы привезут или на черном рынке купят. Никакие законы для преступников не писаны».

Во-вторых, подобные меры, ограничивающие продажу, обернутся проблемами для законопослушных граждан, так как создадут для них лишний барьер, полагает собеседник. Продажу нужно не ограничивать, а регулировать, подчеркивает он.

«Нужно создать инструмент, который обеспечит для законопослушного индивидуума безопасное использование беспилотника в рамках четких правил. Вот, например, как правила дорожного движения: никто не хочет убивать людей или попадать в аварию, и регулирование более-менее помогает этого избежать. Нужны хорошие правила для полетов, а барьеры для покупки не нужны», — пояснил Понфиленок.

Производители коптеров считают «нормальными, хорошими» правилами те регламенты полетов, которые разрабатывает Минтранс. Олег Понфиленок, в частности, надеется, что такие правила появятся уже до конца этого года. Но пока их нет, полеты беспилотников «регулируются постольку-поскольку», указывает собеседник. Есть еще ряд законов, которые друг другу противоречат, а многое и не работает по факту, добавил он.

«В принципе, основной закон — «Федеральные правила использования воздушного пространства» — гласит: для осуществления полета нужно заранее сообщить о нем в Центр управления воздушным движением. Почему никто этого не делает?

Потому что надо получить бортовой номер, а это сделать может только пилот. Кроме того, ряд регистрационных процедур доступен только юридическим лицам. То есть закон не работает в принципе», — разъяснил Понфиленок.

Пожелания производителей БПЛА понятны, так же как и их возражения по поводу «мешающих» ограничений. Но эксперты в области беспилотных систем не считают опасения Минобороны и ФСО беспочвенными.

«Действительно, малоразмерные аппараты, получившие широкое распространение в мире в целом и в нашей стране в частности, могут потенциально нести угрозы, будучи оснащенными, к примеру, некими взрывными устройствами».

На это обратил внимание в беседе с газетой ВЗГЛЯД эксперт в области БПЛА Дмитрий Федутинов. По его мнению, подобные технические системы могут быть использованы различными преступными лицами и сообществами, в том числе террористическими. Это обстоятельство обусловливает необходимость выработки контрмер, подчеркивает эксперт.

В этой связи может быть полезен практический опыт российских военных по противодействию таким БПЛА, в том числе приобретенный ими в Сирии.