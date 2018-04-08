Украина будет утюжить Донбасс танком-мутантом

Украинским конструктором удалось совершить прорыв в развитии бронетехники. Об этом сообщило сетевое издание «Вестник Мордовии». В рекламном ролике, демонстрирующем творческую удаль инженеров самостийной был засвечен «танк-мутант». Хотя правильнее было бы вспомнить по этому поводу эксперименты доктора-вивисектора Моро.

Корпус этого изделия был позаимствован у опытной тяжелой боевой машины пехоты БМТ-72, созданной на базе танка Т-72 Харьковским КБ машиностроения в 2002 году. Эта машина, у которой по сравнению с Т-72 в ходовой части добавили один каток, была сделана в единственном экземпляре. За счет удлинения корпуса харьковским конструкторам удалось создать десантное отделение на пять бойцов с тремя люками в крыше корпуса.

Родному Министерству обороны машина не понадобилась в связи отсутствием денег. Тогда ее направили на международную выставку вооружений в Пакистан . В Пакистане она никому не приглянулась. Затем ее поставили на вечный прикол в стенах завода-производителя и начали водить к ней иностранные делегации. Однако и таким образом не удалось внедриться на мировой рынок бронетехники. И о БМТ-72 на долгие годы забыли.

Уже после киевского переворота на БМТ-72 водрузили башню, которую позаимствовали у украинского (тоже харьковского) танка Т-72-120, переделанного из советского Т-72Б в конце прошлого столетия. Суть модернизации заключалась в продаже украинской новинки странам, входящим в НАТО . Для чего вместо 125 мм пушки была установлена пушка натовского калибра 120 мм. Причем модернизация коснулась даже не всей пушки, а лишь ее ствола — казенная часть осталась от орудия 2А46.

Однако натовцы отнеслись к украинской разработке с безразличием. В связи с чем Т-72-120 так и остался в количестве, не превышающем демонстрационные потребности.

«Вестник Мордовии» теряется в догадках относительно того, для чего же был создан этот «Франкенштейн». Соединение разнородных корпуса и башни абсолютно бессмысленно. Хотя бы потому, что при положении ствола орудия вперед башня полностью перекрывает десантные люки. В связи с чем выбраться из недотанка-недоБМП десантникам не представляется возможным.

Впрочем, есть у украинской бронетехники и другие перспективные наработки. Об одной из них восторженно высказался в Фейсбуке сам Порошенко: « Государственный концерн «Укроборонпром» начал серийное производство новых боевых машин «Артем», которые значительно усилят технические возможности нашей армии. Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность».

Но через некоторое время сделал уточнение — «Артем» оказался «Атлетом».

Похоже, что Прошенко уже не знает, чем порадовать и вдохновить украинцев. «Атлет» — это старинная бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-84, созданная в Харькове на базе основного боевого танка Т-84У в 1997 году в единственном экземпляре.

Машину также неоднократно возили на международные смотрины. Но никого толку от этого не было. Да и на самой Украине она оказалась не у дел, хоть машина и была принята на вооружение.

В конце концов, БРЭМ-84 передали Национальному техническому университету «Харьковский политехнический институт» для обучения студентов на военной кафедре. И вот теперь машину у студентов отняли. Для благого дела, для пропаганды.

Необходимо сказать, что сборка бронетехники с использованием узлов и деталей от «похожих» видов вооружений, — это широко распространенная на Украине практика. Ею вовсю пользуются на Харьковском заводе имени Малышева. В результате расследования удалось установить, что почти все проданные Таиланду танки «Оплот» были сделаны именно таким образом.

При этом широко использовалось «раздевание» самоходных артиллерийских установок калибра 203 мм «Пион». Например, Катки, балансиры и торсионы от «Пионов» идут для танков «Оплот». Для ремонта Т-72 берутся двигатели, поскольку на Украине их нет и быть не может — они производятся на Челябинском тракторном заводе

Но порой при комплектовании боевой техники используют и вовсе несусветные комплектующие. По такому принципу сделан БПМТ «Азовец», ласково прозванный «Навозцем». Так, его электронно-оптический канал прицеливания сделан из дешевых бытовых электронных компонентов, закупленных в Китае . А сама оптика представляет собой обычный дверной глазок.

Однако чудеса изобретательности украинские конструкторы демонстрируют не только при создании бронетехники. Например, в области роботизации военной техники у них получаются впечатляющие несуразности. К таковым относится беспилотный мини-бронеавтомобиль «Фантом-2» с дистанционным управлением. Броней он защищает только себя. Боеприпасы к линии фронта, а также раненые транспортируются под обстрелом не в защищенном пространстве, а на внешних откидных решетчатых полках. То есть если раненый при погрузке еще жив, то доставят его в медсанбат гарантированно мертвым. Правда, броневичку с боеприпасами непросто будет добраться до линии фронта, поскольку детонация боеприпасов выведет его из строя.

Концептуальная гениальность была развита в следующей модели «Фантома». Это маленький ударный беспилотный броневичок, вооруженный до зубов и предназначенный, видимо, для уничтожения всего сущего на свете. У него две спаренные пушки калибра 23 мм. Две противотанковые ракеты. И нечто такое, что никогда и никем в истории наземной военной техники не применялось — авиационная кассета с 20-ю неуправляемыми реактивными снарядами калибра 80 мм.

Эксперты в области реактивных систем единогласно утверждают, что большую глупость придумать сложно. Использование авиационных НУРСов в наземной установке приводит к удручающей дальности и точности. Однако Порошенко считает, что эта штуковина эквивалента реактивной системе залпового огня «Град». Ну а Турчинов публично говорит о том, что один лишь вид нового «Фантома» обратит врагов в бегство. То есть ему не обязательно и стрелять.

Разумеется, самых выдающихся результатов достигают так называемые волонтеры, которые делают боевую технику из подручных средств. И не только делают, но и демонстрируют на ежегодной киевской международной выставке «Оборона и вооружение».

На последней выставке на одном из стендов красовался самоход «Тортилла». Его два года разрабатывал фермер-изобретатель Борис Ткач . Он прикрепил на гусеничный 150-сильный трактор Т-150 цистерну. Фронтальная проекция обшита стальными листами толщиной 20 мм, бока — 10 мм. Также «Тортиллу» защищают расположенные по бокам решетки. Для водителя установлено кресло от автомобиля «Мерседес».

Все остальное пространство предназначено для эвакуации раненых с поля боя. Борис Ткач сообщил в одном из интервью, что перед ним был выбор — какую из двух имевшихся у него цистерн использовать. Решил применить ту, что побольше. Это для большего простора, поскольку предполагается, что хирург на ходу будет оперировать раненых — скорость-то у «Тортиллы» мизерная, негоже время терять впустую.

Новости Украины: На Украине объявили о подготовке полицейской операции «по деоккупации Донбасса»