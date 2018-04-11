Три российских самолета, которых боится НАТО

Объективное отставание от НАТО в численности войск, ресурсной и экономической базе, Россия компенсирует постоянным улучшением качества своего вооружения.

Помимо находившихся в повестке дня новейших ракетно-ядерных вооружений, НАТО опасается российских подлодок, систем ПВО и, конечно же, самолетов. Последних особенно, так как и подлодки и силы ядерного сдерживания, все-таки пойдут в ход в самом крайнем случае, а такое оружие как самолеты, используется чуть ли не ежедневно на фронтах многочисленных локальных войн.

Современная авиация в реальных локальных конфликтах, в отсутствие обмена ядерными ударами, играет огромную роль.

Великие державы постоянно задействуют прямо или косвенно свои самолеты в этих войнах. Среди российских самолетов вызывающих опасения у военных НАТО тяжело выделить лучшие. Однако по косвенным данным, по характеристикам боевых самолетов, по высказываниям военных и аналитиков, все-таки определенный ТОП российских самолетов-угроз для авиации альянса сформирован.

Истребитель МиГ-29

Многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29, по классификации НАТО «Fulcrum», был принят на вооружение еще в советские годы, в 1983 году, и в настоящее время находится на вооружении российской армии. Сравнительно небольшой самолет, разработанный достаточно давно и выпускаемый массово (насколько это возможно для подобного рода вооружения) все еще достаточно опасен для западных конкурентов, таких как F-16.

Истребитель отличается высокой маневренностью и способен нести ракеты, как для воздушного ближнего боя, так и для уничтожения целей на земле. При разработке Миг-29 среди его задач было обозначено сопровождение самолетов-штурмовиков, их защита от американских истребителей.

Кроме того, с момента начала эксплуатации данный самолет подвергался многочисленным модификациям. Он активно экспортируется, и достоверно известно о его применении в небе над Югославией, Сирией и Донбассом. К 2015 году компания «МиГ» выпустила почти 1600 самолетов этого типа.

СУ-35

Многоцелевой сверхманевренный истребитель СУ-35, в классификации НАТО — «Flanker-Е+» считается образцом самолета на стыке четвертого и пятого поколений боевой авиации. Самолет был разработан уже в годы после окончания противостояния двух систем и создавался под соответствующие цели.

Истребитель, совершивший свой первый полет в 2008 году, был обозначен в западной прессе как крайне опасный для большинства самолетов НАТО, кроме оснащенных технологией «стеллс».

СУ-35 работает на двигателе АЛ-41Ф1С, который относится к оснащению самолетов пятого поколения, развивает скорость в 2390 км/ч, а его радиус действия составляет 1600 км.

Индонезией. Данный тип истребителя несет на себе ракеты «воздух-воздух» как малой, так и средней дальности и целый спектр ракет для поражения наземных целей, обладая общим лимитом боевой нагрузки в 8000 кг. До 2015 года самолеты этого типа планировалось поставлять только на вооружение российской армии, однако, в последние годы были заключены контракты на продажу с Китаем

СУ-27

Самолет, вызывающий нервозность у военных НАТО и являющийся одним из основных самолетов на вооружении российской армии. СУ-27, по классификации НАТО «Flanker-B» поступил на вооружение еще советских войск в 1982 году (с началом эксплуатации спустя 3 года) и был разработан как прямой ответ американскому F-15.

Данный истребитель относится к четвертому поколению, обозначен как всепогодный, а основной целью при его разработке было указано противодействие вражеским истребителям и обеспечение господства в воздухе, с возможностью активного применения в ближнем бою.

На основе СУ-27 создано большое количество модифицированных самолетов, и вышеуказанный истребитель СУ-35 считается одной из таких модификаций. Несмотря на то, что СУ-27 не принадлежит к истребителям пятого поколения и уступает по характеристикам скрытности американским самолетам, оснащенным технологией «стеллс», таким как F-22, его высокая маневренность, его особые характеристики, позволяют потенциально соперничать со многими самолетами НАТО, успешно выполнять цели и уходить от преследования более современных конкурентов.

Максимальная скорость истребителя — 2525 км/ч.

Учитывая серьезную историю и высокую распространенность данного самолета и его модификаций, СУ-27 успел поучаствовать во многих локальных конфликтах, хоть так ни разу и не сталкивался со своими американскими конкурентами (по официальной информации). Помимо массового распространения в ВС РФ, СУ-27 закупается и производится в Китае и Индии.

Неполный список

Данный список лучших истребителей достаточно условный: существует масса других самолетов, разных типов, как еще советского производства, так и новейших российских, которые не уступят указанным выше по многим параметрам и заставляют нервничать военных из стран НАТО.

Среди них новейший истребитель пятого поколения СУ-57 (Т-50, проекта ПАК ФА, — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), который обладает рядом уникальных характеристик и возможно испытывается сейчас в Сирии (официально испытания завершены, и самолеты вернулись в Россию).

Также нельзя не вспомнить про стратегический бомбардировщик ТУ-160. Это еще советская легенда, обладающая поразительной для данного типа самолетов скоростью в 2220 км/ч, с радиусом действия в 7300 км (дальность 3000 км), опережающий по характеристикам американские бомбардировщики B1-B Lancer и B-52.

Это лишь наиболее яркие примеры, показывающие, что российской боевой авиации есть что противопоставить авиации стран НАТО.