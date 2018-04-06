Российско-индийская сделка «взволновала» США

New York Times: Индия отдала предпочтение российскому оружию — к досаде американцев

Как сообщает The New York Times, на этой неделе Москву посетит министр обороны Индии для завершения сделки по закупке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», несмотря на то что это соглашение противоречит американским санкциям в отношении России . Как отмечается, известие о сделке «взволновало» США , которые безуспешно пытаются склонить Индию к увеличению закупок американских вооружений.

Как сообщает The New York Times, на этой неделе Москву посетит министр обороны Индии для завершения сделки по закупке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». По словам издания, эта сделка противоречит введённым Соединёнными Штатами санкциям в отношении России.

«Потенциальная шестимиллиардная сделка приходится на тот момент, когда администрация Трампа одновременно раздумывает над введением дополнительных санкций в отношении России и пытается построить военный альянс с Индией», — отмечает газета.

В случае если сделка состоится, «администрации Трампа придётся выбирать: наказывать Индию за нарушение санкций или сделать исключение во избежание ухудшения отношений», — полагает автор статьи Мария Аби-Хабиб.

По словам журналистки, в последнее время США активно стремятся превратить Индию в стратегического союзника и добиться с её помощью ограничения китайской военной экспансии. «Обычно Вашингтон использует оборонные соглашения как способ укрепить военные связи с другими странами, и Индию он обхаживал крайне настойчиво», — объясняет автор. Корпорация Lockheed Martin прошлым летом даже предложила перенести производство истребителей F-16 из Техаса в Индию, если она согласится купить их.

По мнению директора азиатского направления корпорации Eurasia Group Шейлеша Кумара, Америка вряд ли сочтёт покупку С-400 поводом вводить санкции в отношении Индии: «Слишком многое стоит на кону для двусторонних отношений. Если США решат применить санкции, это подорвёт доброжелательные отношения, которые США пытаются наладить с Индией в последние 20 лет».

При этом, по сообщениям американских официальных лиц, Вашингтон уже в этот четверг может объявить о введении дополнительных санкций в адрес России. Представитель Госдепартамента США заявил, что «государственный секретарь предпримет должные меры, когда — и если — мы обнаружим нарушение санкций». При этом сотрудник американского МИД отказался уточнить, какие именно действия будут предприняты, в случае если сделка между Россией и Индией состоится.

В течение последнего года заключение сделки откладывалось по финансовым соображениям, однако, по словам представителя Министерства обороны США , сейчас переговоры возобновились.

«Возможная покупка российских ракетных комплексов, именуемых в НАТО SA-21, демонстрирует, что Индия по-прежнему делает упор на российскую военную технику, в то время как США пытаются увеличить продажи оружия этой стране», — отмечается в статье.

Объём американских поставок вооружений в Индию вырос за последние полтора десятилетия с нуля до $15 млрд За последние пять лет США удалось стать вторым по значению поставщиком оружия в страну после России.

Американские чиновники признают как «свершившийся факт», что у Индии имеются большие объёмы российского оружия, однако сделка по покупке C-400 так взволновала их, поскольку речь идёт о приобретении «новых и сделанных по последнему слову техники» вооружений, а не просто об обслуживании уже имеющегося оборудования.

«Русские сердятся на Индию за то, что она покупает так много техники у американцев, поскольку Индия всегда была их сферой влияния в том, что касается поставок вооружений, — считает Раул Беди из центра по отслеживанию оборонных сделок Jane’s. — Индийцы таким образом торопятся снова войти к русским в доверие, и покупка С-400 может в этом помочь».

Грядущее соглашение между Индией и Россией, помимо прочего, станет очередным поражением для американского противоракетного комплекса «Пэтриот». Ранее предпочтение российскому комплексу С-400 отдала Турция , проигнорировав опасения США.

Как сообщает The New York Times, Вашингтон пытался склонить Индию к покупке «Пэтриота» вместо C-400, однако доверие к американскому противоракетному комплексу было подорвано, после того как он не смог защитить столицу Саудовской Аравии от ракет, выпущенных по ней из Йемена