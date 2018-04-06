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Ракета Ariane 5 успешно вывела на орбиту два спутника
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Ракета Ariane 5 успешно вывела на орбиту два спутника 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Jody Amiet
Ракета-носитель Ariane 5, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела на орбиту два спутника связи, сообщает компания-оператор космодрома Arianespace.
Старт состоялся в 18.34 в четверг по времени Куру (00.34 мск в пятницу). Запуск в ночь на пятницу стал третьим стартом с этой площадки с начала года.
На борту ракеты находились два спутника связи — британский HYLAS 4 и японский DSN-1/Superbird-8.
Ariane-5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около 10 лет и 7 миллиардов долларов.
Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15%-ное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40%-ное — при запусках с космодрома Байконур. С начала 70-х годов прошлого века ГКЦ используется для запусков космических аппаратов ракетами-носителями семейства "Ариан". Космодром используется в интересах совместных европейских космических программ.
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