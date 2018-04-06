Ракета Ariane 5 успешно вывела на орбиту два спутника

Ракета-носитель Ariane 5, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела на орбиту два спутника связи, сообщает компания-оператор космодрома Arianespace

Старт состоялся в 18.34 в четверг по времени Куру (00.34 мск в пятницу). Запуск в ночь на пятницу стал третьим стартом с этой площадки с начала года.

На борту ракеты находились два спутника связи — британский HYLAS 4 и японский DSN-1/Superbird-8.

Ariane-5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около 10 лет и 7 миллиардов долларов.