Ещё
Машина смерти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Машина смерти 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Lenta.ru
Отечественный кинематограф продолжает разрабатывать жанр военного приключенческого кино — 26 апреля в прокат выходят «Танки» Кимa Дружининa. Фильм, посвященный созданию танка Т-34 накануне Великой Отечественной войны. Т-34 был основным боевым танком Советского Союза во Второй мировой войне. Боевая машина, непрерывно совершенствуемая в условиях военного времени, превзошла все ожидания. По этой причине Т-34 неоднократно назывался военными, политиками и историками лучшим танком всех времен. «Лента.ру» вспоминает историю создания легендарной боевой машины и причины такого уважительного отношения к ней.
До начала Великой Отечественной войны у СССР было несколько действующих танков. Первый советский серийный средний боевой танк Т-28 на момент его создания в начале 1930-х годов считался одним из лучших в мире в своем типе. Однако уже спустя несколько лет соображения национальной безопасности, из-за складывающейся военно-политической обстановки в мире, прежде всего Европе, требовали более эффективной машины, чем Т-28. Хотя танк к моменту нападения Гитлера на СССР по ряду тактико-технических характеристик не уступал, а даже превосходил большинство нацистских боевых машин, по итогам советско-финской войны в 1940 году стало ясно, что бронезащита Т-28 недостаточно хороша.
На самом деле советские военные и инженеры это поняли еще раньше. Как показал опыт боевых действий с участием советских легких танков БТ-5 и Т-26 во время Гражданской войны в Испании во второй половине 1930-х годов, вместо противотанковых ружей и крупнокалиберных пулеметов все чаще стали применяться скорострельные малокалиберные автоматические пушки, которые с легкостью пробивали корпус советских танков.
Кроме того, еще в первой половине 1930-х годов в СССР начали разрабатывать сразу несколько новых танков, не запущенных в серийное производство, но предвосхитивших появление Т-34. Один из них, экспериментальный Т-29, был создан ленинградским заводом №185 на основе Т-28. Опытные образцы боевой машины получили улучшенную бронезащиту и более мощное вооружение.
Учитывая боевой опыт БТ-5 и Т-26 в Испании, на харьковском заводе №183 в 1937 году начались работы над проектом БТ-20. Первоначально заводу №183 ставилась задача создать современную замену БТ-7 — дальнейшему развитию БТ-5, отличающемуся новым сварным корпусом и двигателем, но оснащенным тем же вооружением. Под эти цели на предприятии было создано специальное конструкторское бюро, которое возглавил Адольф Дик. Технический проект БТ-20 был завершен с опознанием в полтора месяца, за что в 1937 году Дик получил десять лет лагерей.
Руководство проектом перешло Михаилу Кошкину, до этого участвовавшему в разработке Т-29 в Ленинграде, а затем — в модернизации БТ-7 в Харькове. В итоге завод №183 в 1938 году представил две модели колесно-гусеничного танка А-20 и гусеничного А-20Г (А-32). Обе машины получили мощный дизельный двигатель В-2, имели сопоставимые массу, габариты и скорость. Отличия заключались в бронезащите, которая была сильнее у гусеничного танка, и пушке.
По итогам испытаний А-20 и А-32 предпочтение отдали второй машине. Одной из важнейших причин этого стала возможность модернизации А-32, в частности в направлении усиления бронезащиты, тогда как способность к усовершенствованию у А-20 была меньше. В 1939 году военное руководство страны приняло решение увеличить толщину брони А-32, утяжеленная боевая машина получила название Т-34.
В 1940 году завод №183 на базе А-32 изготовил два Т-34. На танки установили две разные пушки. Одна машина получила Л-11 из Ленинграда, другая — Ф-32 из Горького. Вторая пушка была лучше первой, которая к тому же имела длинный ствол, выходящий за носовую часть корпуса, что считалось дефектом, поскольку в боевых условиях это могло спровоцировать резкий уклон танка вперед. Впоследствии ствол Л-11 удалось доработать до приемлемых для Т-34 характеристик.
После испытаний двух Т-34 под Харьковом танки в строжайшей секретности отправились в Москву. Машины разделились под Белгородом (у одной из них произошел обрыв главного фрикциона), однако в итоге, после ремонта, танки в марте 1940 года были представлены в столице лично Сталину, который одобрил машины. Харьковскому заводу №183 было поручено приступить к серийному производству Т-34.
К сожалению, на обратном пути из Москвы в Харьков один из танков под Орлом угодил в воду. Бросившийся спасать машину Кошкин заболел и в сентябре 1940 года скончался. Доводку Т-34 поручили Александру Морозову, работавшему на заводе №183 в конструкторских группах Кошкина и Дика.
Сухопутные вооруженные силы СССР начали получать серийные Т-34 осенью 1940 года. По итогам эксплуатации у военных имелся ряд замечаний к новым машинам. Дошло до того, что специальная комиссия комитета обороны при правительстве СССР пришла к выводу, что использование Т-34 в отрыве от ремонтных баз невозможно, и рекомендовала отказаться от производства боевой машины в пользу БТ-7.
Такого радикального шага удалось избежать. Завод №183 учел множество замечаний комиссии и доработал танк. Если в 1940-м на Т-34 преимущественно устанавливалась пушка Л-11 длиной 30,5 калибра, то уже в начале 1941-го боевые машины стали получать Ф-34 (доработанные Ф-32) со стволом в 41 калибр — на момент создания самые мощные танковые пушки в мире. На Т-34 начали устанавливать не сварные, а литые башни. Была уменьшена ширина траков гусениц и изменена конфигурация люка в крыше башни. При изготовлении Т-34 образца 1941 года использовалось безбалочное сопряжение лобовых броневых листов корпуса сварным швом.
После нападения Гитлера на СССР производство Т-34 из Харькова перенесли вглубь страны. Боевые машины серийно выпускали в Сталинграде, Горьком, Омске, Челябинске, Свердловске и Нижнем Тагиле. Именно в последнем (на современном «Уралвагонзаводе») была произведена почти половина всех Т-34, туда же перевели возглавляемое Морозовым конструкторское бюро харьковского завода №183. В условиях войны производство боевой машины непрерывно совершенствовалось и стало по-настоящему массовым.
Стоит отметить, что в зависимости от завода-изготовителя Т-34 могли значительно отличаться друг от друга. Наиболее примечателен пример боевых машин из Сталинграда, которые в 1942 году изготавливались практически из литого чугуна и фактически не имели оптики. По понятным причинам такие машины сразу шли в бой.
К 1943 году Т-34 доводят почти до совершенства, однако тогда же в распоряжение немцев поступают боевые машины с улучшенной бронезащитой и 75-миллиметровой противотанковой пушкой. В ответ СССР уже в 1944 году развернул серийное производство модификации Т-34-85, которую от предшественника отличала 85-миллиметровая пушка и усиленная бронезащита башни. На такое оружие у нацистской Германии ответа уже не нашлось.
Можно назвать несколько основных причин, по которым Т-34 оказался настолько эффективным. С одной стороны, советским разработчикам удалось реализовать оптимальную для того времени конструкцию танка. Машина получила отличную бронезащиту, мощную пушку и современный двигатель. В совокупности это обеспечило превосходные показатели маневренности, подвижности и проходимости. С другой стороны, такая боевая машина оказалась чрезвычайно проста в эксплуатации и ремонте. Если немецкому танку для починки требовались специальные условия (оборудование и цех), то советский легко ремонтировался фактически на поле боя. Еще один фактор, сыгравший в пользу Т-34, — недостаток качественной легированной стали в Германии, необходимой для производства танков.
После Второй мировой войны СССР начал поставлять Т-34 в другие страны. Несколько таких боевых машин оказались в западных странах в качестве военных трофеев или музейных экспонатов. С Т-34 успели столкнуться и США. В 1950-х годах в Корейской войне советская машина особенно хорошо себя показала на фоне американских танков. Именно советский Т-34 определил направление развития мировой танковой техники и помог утвердить СССР в качестве сильнейшей сухопутной державы планеты.
«Танки» в прокате с 26 апреля
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение141
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений293
Рудковская опозорила Плющенко19
На пляже Таиланда нашли «Чужого»22
В США разбился F-1632
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение