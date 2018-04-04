Как прошли испытания двигателя для гиперзвукового лайнера

В мире существует всего два стенда, на которых можно моделировать гиперзвуковые скорости при тестировании двигателей на земле. Один в США , другой в нашей стране в ЦИАМ. По словам Михаила Гордина, это весьма сложное техническое устройство, сочетающее термобарокамеру и аэродинамическую трубу. В ней создаются условия, аналогичные полету на высоте 35 км со скоростью, почти в восемь раз превышающую звуковую. Считается, что именно на этой высоте полет летательных аппаратов с запредельными для самолетов скоростями наиболее оптимален.

Прошедшие испытания подтвердили работоспособность двигателя на скорости 7,4 Маха (Мах равен скорости звука). Теоретические расчеты показали, что этот воздушно-реактивный двигатель способен развивать скорость до 12 М. Кстати, внешне он кажется очень простым, почти примитивным. Обычная пустотелая труба вроде водосточной. Но чтобы такая «труба» начала работать как двигатель, требуются немалые финансовые вложения и совместные усилия нескольких ведущих научных центров планеты.

Как говорят российские специалисты, участвующие в реализации проекта HEXAFLY-INT, их зарубежные партнеры пока очень довольны совместной работой и полученными результатами. Опасаются они одного — вмешательства политики в этот научно-технический процесс.

Сам проект сугубо мирный и в перспективе рассчитан на реализацию в гражданской авиации. Телепортироваться люди пока не научились, а гиперзвуковые лайнеры смогут доставить человека в самую отдаленную точку планеты буквально за пару часов.