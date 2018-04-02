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Россия испытала новую противоракету
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СМИ: Минобороны успешно испытало в Казахстане новую противоракету 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны успешно испытана на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда".
"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", — цитирует газета заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты Москвы от ограниченного ядерного удара межконтинентальными баллистическими ракетами или случайных запусков.
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