Россия испытала новую противоракету

СМИ: Минобороны успешно испытало в Казахстане новую противоракету

Новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны успешно испытана на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда".

"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", — цитирует газета заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты Москвы от ограниченного ядерного удара межконтинентальными баллистическими ракетами или случайных запусков.