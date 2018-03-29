Назван срок заступления «Сармата» на боевое дежурство

СМИ назвали срок заступления «Сармата» на боевое дежурство

Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, в рамках госпрограммы вооружения в серийное производство МБР "Сармат" запустят в 2020 году. А через год первый полк с ракетой должен заступить на боевое дежурство в Ужурской дивизии.

Собеседник агентства уточнил, что в его состав первоначально войдут командный пункт и две шахтные пусковые установки с ракетами. Позже его доведут до штатной численности — шесть пусковых установок.

Что касается предшественницы "Сармата" — тяжелой ракеты Р-36М2 "Воевода", то, как сообщал ранее командующий РВСН Сергей Каракаев , она будет оставаться на вооружении как минимум до 2024 года.

Справка "РГ"