Назван срок заступления «Сармата» на боевое дежурство

Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, в рамках госпрограммы вооружения в серийное производство МБР "Сармат" запустят в 2020 году. А через год первый полк с ракетой должен заступить на боевое дежурство в Ужурской дивизии.
Собеседник агентства уточнил, что в его состав первоначально войдут командный пункт и две шахтные пусковые установки с ракетами. Позже его доведут до штатной численности — шесть пусковых установок.
Что касается предшественницы "Сармата" — тяжелой ракеты Р-36М2 "Воевода", то, как сообщал ранее командующий РВСН Сергей Каракаев, она будет оставаться на вооружении как минимум до 2024 года.
Справка "РГ"
Разработка комплекса "Сармат" (по классификации НАТО Satan-2) началась примерно в 2000 году в Государственном ракетном центре имени Макеева. Он должен сменить морально устаревшую МБР "Воевода". Первое успешное бросковое испытание произвели в 2017 году. В ракету заложена технология "орбитальной бомбардировки" США через Южный полюс. Предполагается, что "Сармат" послужит носителем для боевого блока с ядерным двигателем "Авангард". Масса — ракеты около 200 тонн. Забрасываемый вес — 10 тонн.