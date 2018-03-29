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Российские радары не заметили израильских истребителей
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Российские радары не заметили израильских истребителей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Jack Guez
Самолеты ВВС Израиля в марте совершили разведывательный полет в воздушном пространстве Ирана и остались незамеченными радарами и средствами ПВО ряда стран, в том числе и России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на кувейтскую газету Aljarida.
Два истребителя-бомбардировщика F-35 прошли незамеченными через воздушное пространство Сирии и Ирака и пересекли границу с Ираном.
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По данным источников, cамолеты проводили разведку на большой высоте в районе иранских городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз. Там, предположительно, находятся объекты, связанные с иранской ядерной программой. Другими источниками эта информация не подтверждалась.
На вооружении Израиля находятся семь истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F35. Они могут без посадки преодолевать расстояние от Израиля до Ирана и обратно дважды в сутки.
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