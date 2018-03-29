Российские радары не заметили израильских истребителей

Самолеты ВВС Израиля в марте совершили разведывательный полет в воздушном пространстве Ирана и остались незамеченными радарами и средствами ПВО ряда стран, в том числе и России . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на кувейтскую газету Aljarida.

Два истребителя-бомбардировщика F-35 прошли незамеченными через воздушное пространство Сирии Ирака и пересекли границу с Ираном.

Исфахан и По данным источников, cамолеты проводили разведку на большой высоте в районе иранских городов Бендер-Аббас Шираз . Там, предположительно, находятся объекты, связанные с иранской ядерной программой. Другими источниками эта информация не подтверждалась.

На вооружении Израиля находятся семь истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F35. Они могут без посадки преодолевать расстояние от Израиля до Ирана и обратно дважды в сутки.