Российские радары не заметили израильских истребителей 

Самолеты ВВС Израиля в марте совершили разведывательный полет в воздушном пространстве Ирана и остались незамеченными радарами и средствами ПВО ряда стран, в том числе и России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на кувейтскую газету Aljarida.
Два истребителя-бомбардировщика F-35 прошли незамеченными через воздушное пространство Сирии и Ирака и пересекли границу с Ираном.
По данным источников, cамолеты проводили разведку на большой высоте в районе иранских городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз. Там, предположительно, находятся объекты, связанные с иранской ядерной программой. Другими источниками эта информация не подтверждалась.
На вооружении Израиля находятся семь истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F35. Они могут без посадки преодолевать расстояние от Израиля до Ирана и обратно дважды в сутки.