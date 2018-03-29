Daily Star: российская «Мёртвая рука» не оставит агрессора без возмездия

Система управления ядерным ударом «Периметр», известная на Западе как «Мёртвая рука», разработанная в СССР в годы холодной войны, всё ещё действует и даже совершенствуется, сообщает Daily Star . Как рассказал изданию эксперт в области ядерного разоружения, этот автоматический комплекс способен нанести ответный ядерный удар по агрессору даже в случае, если всё военное командование страны будет уничтожено. При этом, по мнению аналитиков, существование таких «устрашающих» военных мощностей на самом деле снижает риски ядерной войны.

Высшее руководство российского Министерства обороны работает над усовершенствованием системы управления ядерным ударом «Периметр», также известной как «Мёртвая рука», сообщает Daily Star.

«Мёртвая рука» — это последняя защита России в случае начала третьей мировой войны, гарантирующая тотальное уничтожение её врагов», — предупреждает британский таблоид.

Как напоминает издание, после своего создания в годы «паранойи холодной войны» система получила прозвище Машина Судного дня.

«Один из крупнейших мировых специалистов в области ядерного вооружения» доктор Брюс Блэр в интервью изданию заявил, что, по его мнению, система всё ещё находится в рабочем состоянии и даже «совершенствуется». Как рассказал эксперт, разработку системы в годы холодной войны подстёгивали опасения «обезглавливающего» ядерного удара США по советскому руководству.

Комплекс оснащён сенсорами, которые обнаруживают ядерные детонаторы по всему периметру России, после чего система выпускает командную ракету, посылающую сигнал, который активирует одновременно все ракеты, находящиеся в пусковых шахтах и на ракетных установках.

«Несмотря на устрашающую идею, доктор Блэр, сооснователь Международного движения за глобальный ноль, говорит, что существование подобного оружия на самом деле помогает снизить риск ядерной войны», — сообщает Daily Star.

«Работающая «Мёртвая рука» означает, что Западу всегда нужно будет думать дважды, когда у него возникнет искушение нанести ядерный удар», — пишет таблоид.

Как отмечает издание, британский аналог «Мёртвой руки» — «письма последней надежды»: написанные от руки письма премьер-министра Великобритании с приказами для командования подводных лодок «Вэнгард», оборудованных ядерными ракетами «Трайдент».

Как сообщается, система «Периметр» способна наносить удары даже в случае уничтожения системы органов военного управления, а также передавать приказы о нападении российским войскам в любой части мира.

«Это означает, что даже тактический удар, полностью уничтоживший высшее звено российского руководства — к примеру Путина, — не предотвратит начало апокалипсиса третьей мировой войны», — предостерегает автор статьи.

Как утверждает Блэр, система является почти полностью автоматической: для её включения в случае кризиса потребуется один сотрудник Генерального штаба , а также небольшая команда для выполнения небольшого числа операций перед запуском.

При этом «Мёртвая рука» способна снизить риск случайного ядерного удара путём передачи контроля над ядерными ракетами, предназначенными для ответного удара, автоматической системе.

При этом эксперт задался вопросом об уязвимости системы перед кибератакой. По словам доктора Блэра, система не представляет риска «до тех пор, пока она не подверглась хакерской атаке и не осуществила несанкционированный запуск».

Однако, «в принципе, серьёзные военные мощности для нанесения ответного удара способствуют стабилизации кризиса и уменьшению искушения нанести удар», — полагает эксперт. По его словам, существование системы «Периметр» является «законным и этичным» способом предотвращения ядерной войны с точки зрения теории сдерживания.

Тот факт, что Россия передала контроль над своими ядерными вооружениями автоматической системе, объясняется, по мнению Блэра, историческим недоверием к собственным военным. Именно это «заставило их делать упор на автоматику и высокотехнологические меры предосторожности», считает специалист.