«Калашников» даст России «щит от гиперзвука»

Минус супероружие США: ракеты-мишени «Калашникова» дадут России «щит от гиперзвука»

"НПО "Молния" в советские времена была разработчиком не только "Бурана", но и многих других систем в авиакосмической отрасли, которые впоследствии непонятным образом оказались в США, просто сменив название. В первую очередь "Молния" занималась перспективными авиакосмическими системами. К примеру, это двухфюзеляжный самолет "Геркулес". Был также целый ряд космических аппаратов многоразового использования, систем воздушного старта и много чего еще — все разработки велись на высоком уровне. После распада СССР "Роскосмос" счел "Молнию" конкурентом, авиационная промышленность тоже на предприятие смотрела искоса. Перспективная платформа лишилась заказов, а потом и вовсе попала под банкротство. Конечно, нынешнее руководство страны стремится не только сохранить перспективные наработки, но и развить их. Потому предприятие нужно вытягивать и давать ему "вторую жизнь". Что мы сегодня и наблюдаем", — отмечает специалист. Приобретение концерном "Калашников" 60% НПО "Молния" — решение, рассчитанное на перспективу. ‍Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал военный эксперт Алексей Леонков

"Ракеты-мишени не столь примитивны, как кажутся обывателю. Их приходится делать с учетом всех современных технологий потенциального противника, что само по себе непросто. Но ведь и этого мало! Россия анонсировала на весь мир появление у нее гиперзвука — как ракеты, как и аппараты на немыслимых еще недавно скоростях. То есть мы создали отличный "меч", но к нему нужно подтягивать "щит" — наши вероятные противники на месте стоять не будут. США уже сейчас распространяют в интернете оптимистичные ролики, где рассказывают: у них к 2030 году будет некое "супероружие". Мы должны быть к этому готовы. России нужны комплексы Противовоздушной и противоракетной обороны, способные сбивать любые летательные аппараты, способные двигаться на гиперзвуковых скоростях", — считает военный эксперт. Исследования и перспективы Стало известно, что корпорация "Ростех" полностью выйдет из капитала НПО "Молния", разработчика космических аппаратов "Буран". Принадлежащие ей сейчас 60% НПО приобретет концерн "Калашников". Сделку планируется завершить до конца апреля. "Калашников" заинтересован в первую очередь в разрабатываемых "Молнией" автономных высотных скоростных ракетах-мишенях "Стриж" и "Армавир", имитирующих крылатые ракеты противника на высотах от 300 до 18 тысяч метров. Они будут использоваться для проведения испытаний российского оружия.

Если раньше на испытаниях зенитно-ракетных комплексов и на учениях современным оружием военные уничтожали устаревшие самолеты и снаряды, что позволяло экономить на хранении и утилизации, то сейчас такой подход их уже не устраивает. У вероятного противника появились потенциальные цели, способные развивать сравнительно большие скорости. Использовать в качестве их имитаторов самолеты со схожими характеристиками было бы просто расточительством. Выходом из получившейся ситуации стало использование в качестве мишеней специально доработанных зенитных ракет.