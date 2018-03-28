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«Викинг» выставили на продажу
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Новейшие российские зенитные комплексы «Викинг» выставили на продажу 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Это отличная новость для нас и наших зарубежных партнеров. Комплекс "Викинг", сохраняя лучшие качества знаменитой линейки ЗРК "Бук", представляет собой новое слово в развитии систем ПВО среднего радиуса действия. Производители наделили его уникальными характеристиками, соответствующими современным запросам в области защиты войск и объектов инфраструктуры от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия. Среди конкурентов "Викингу" сегодня на мировом оружейном рынке нет равных", — сообщил заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Ладыгин.
Многоканальный высокомобильный ЗРК средней дальности "Викинг" является развитием знаменитой линейки ЗРК ряда "Куб" — "Бук". По сравнению с "Бук-М2Э", дальность стрельбы у "Викинга" увеличилась почти в 1,5 раза — до 65 километров. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось количество одновременно обстреливаемых целей — по 6 каждой самоходной огневой установкой, а количество готовых к пуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции из двух боевых единиц выросло с 8 до 18.
ЗРК "Викинг" получил ряд уникальных особенностей, которые прежде не были доступны ни в одном комплексе ПВО. Например, у него появилась возможность интеграции пусковых установок из состава зенитной ракетной системы "Антей-2500", которая обеспечит возможность поражения целей на дальности до 130 километров и значительно повысит эффективность всей группировки ПВО в борьбе с пилотируемой авиацией противника.
"Викинг" разрабатывался и создавался с учетом трендов мирового рынка. Его технические особенности позволяют максимально адаптировать комплекс под приоритеты иностранных заказчиков "Рособоронэкспорта".
Пункт боевого управления "Викинга" имеет возможность сопряжения не только со штатной радиолокационной станцией, но и с другими РЛС, в том числе и не российского производства, обладающими требуемыми характеристиками. Кроме того, у ЗРК предусмотрена возможность автономного применения огневых единиц и даже отдельных самоходных огневых установок, что увеличивает суммарную обороняемую площадь и количество прикрываемых объектов, а также позволяет минимизировать стоимость организации системы ПВО.
"Принятый на вооружение российской армией комплекс "Бук-М3" и его экспортный вариант "Викинг" в ходе эксплуатации и учений показали очень высокий уровень боевой эффективности. "Викинг" обладает способностью поражения с очень высокой вероятностью не только авиации, атакующих элементов высокоточного оружия, но и тактических баллистических и крылатых ракет, а также морских и наземных целей", — добавил Сергей Ладыгин.
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