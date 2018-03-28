Новейшие российские зенитные комплексы «Викинг» выставили на продажу

"Это отличная новость для нас и наших зарубежных партнеров. Комплекс "Викинг", сохраняя лучшие качества знаменитой линейки ЗРК "Бук", представляет собой новое слово в развитии систем ПВО среднего радиуса действия. Производители наделили его уникальными характеристиками, соответствующими современным запросам в области защиты войск и объектов инфраструктуры от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия. Среди конкурентов "Викингу" сегодня на мировом оружейном рынке нет равных", — сообщил заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Ладыгин.

Многоканальный высокомобильный ЗРК средней дальности "Викинг" является развитием знаменитой линейки ЗРК ряда "Куб" — "Бук". По сравнению с "Бук-М2Э", дальность стрельбы у "Викинга" увеличилась почти в 1,5 раза — до 65 километров. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось количество одновременно обстреливаемых целей — по 6 каждой самоходной огневой установкой, а количество готовых к пуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции из двух боевых единиц выросло с 8 до 18.

ЗРК "Викинг" получил ряд уникальных особенностей, которые прежде не были доступны ни в одном комплексе ПВО. Например, у него появилась возможность интеграции пусковых установок из состава зенитной ракетной системы "Антей-2500", которая обеспечит возможность поражения целей на дальности до 130 километров и значительно повысит эффективность всей группировки ПВО в борьбе с пилотируемой авиацией противника.

"Викинг" разрабатывался и создавался с учетом трендов мирового рынка. Его технические особенности позволяют максимально адаптировать комплекс под приоритеты иностранных заказчиков "Рособоронэкспорта".