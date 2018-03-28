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«Терминаторы» направлены в войска
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Первые «Терминаторы» отправлены с завода в войска 

BFM.RU 29 минут назад
Фото: РИА Новости
«Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») подтвердил отправку Минобороны РФ партии боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
«Терминаторы», наконец, отправились в войска — по железной дороге», — цитирует «Интерфакс» сообщение «Уралвагонзавода» на странице завода в сети «Вконтакте».
В сообщении говорится, что на «Уралвагонзаводе» БМПТ загрузили на специальные платформы, зафиксировали клиньями и тросами — им предстоит неблизкий путь. «Партию „танковых охранников“ тщательно проверили по всем характеристикам», — отмечается в сообщении.
Накануне информированный источник сообщил «Интерфаксу», что первые БМПТ «Терминатор» отправлены российским военным. «Состоялась отправка около 10 машин», — сказал собеседник агентства.
Ранее «Интерфакс» сообщал, что в течение марта ожидается передача российским военным партии из 12 «Терминаторов».
«Терминатор», который получит российская армия, создан на узлах и агрегатах основного танка Т-90A.
9 февраля во время посещения «Уралвагонзавода» заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что боевая машина «Терминатор» примет участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади. «Она, кстати, неплохо себя зарекомендовала в сирийском конфликте», — сказал заместитель министра.
Государственный контракт на поставку Минобороны России партии БМПТ «Терминатор» был подписан на августовском форуме «Армия-2017».
В ноябре прошлого года заместитель главы «Уралвагонзавода» по спецтехнике Вячеслав Халитов заявил «Интерфаксу», что УВЗ приступил к производству БМПТ. «Действительно, на форуме „Армия“ заключен государственный контракт на поставку в интересах Минобороны России партии боевых машин поддержки танков БМПТ. Предприятие приступило к реализации данного контракта», — сказал тогда Халитов.
«Терминатор» — многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что экспортный потенциал «Терминатора» вырос после успешного применения в Сирии.
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