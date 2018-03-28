Ещё
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Отгрузка «Терминаторов» попала на видео 

Lenta.ru 36 минут назад
«Уралвагонзавод» во «ВКонтакте» показал на видео первые боевые машины поддержки танков «Терминатор», которые по железной дороге отправляются в войска.
«Боевые машины поддержки танков загрузили на специальные платформы. БМПТ зафиксировали клиньями и тросами — ведь путь им предстоит не близкий. Партию танковых охранников тщательно проверили по всем характеристикам», — говорится на странице компании в соцсети.
В феврале сообщалось, что несколько «Терминаторов» продемонстрируют на военном параде 9 мая 2018 года в Москве.
Современный образец «Терминатора» массой 44 тонны вооружен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова, четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс «Атака») и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина434
Умер Олег Анофриев43
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
Путин дал поручения Медведеву после трагедии83
В Петербурге на Савушкина горит салон Hyundai84
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение