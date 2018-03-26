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США воскресят программу нейтронного оружия
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США воскресят программу нейтронного оружия 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: airandspace.si.edu
Первый заместитель главы Пентагона по исследованиям и разработкам Майк Гриффин полагает, что в следующие десятилетия одним из перспективнейших видов оружия в космическом пространстве станет нейтронная пушка, сообщает Defense One.
«Направленная энергия — это больше, чем просто большие лазеры, — сказал. — Это важно. Мощные микроволновые воздействия могут привести к уничтожению электроники. То же самое с системами пучков нейтральных частиц».
По его словам, в 1990-х годах США рассматривали нейтронное оружие «для использования в космических противоракетных системах». Такое оружие, отметил Гриффин, может быть «полезным в самых разных средах», а его использование «не оставляет никаких доказательств на то, кто или даже что нанесло ущерб».
«Мы не должны терять свой путь… с рядом других технологий, работа над которыми была начата в 1980-х и начале 1990-х годов и которые теперь доступны для возобновления… Я буду очень приветствовать иные подходы, которые не были в центре внимания в последние годы или последние десятилетия», — заявил первый заместитель главы Пентагона.
Инженер-физик Гриффин в 2005-2009 годах занимал пост главы НАСА. Первый заместитель главы Пентагона — сертифицированный пилот-инструктор, автор множества научных работ по проектированию космических аппаратов.
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