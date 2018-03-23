Раскрыты секретные подробности о новом оружии России 

Президент России Владимир Путин недавно рассказал о новейшем российском вооружении, которое способно обойти ПРО. Это не оружие нападения, это оружие защиты, призванное восстановить ядерный паритет в мире. Что представляют собой гиперзвуковая ракета «Кинжал», ракета без ограничения траектории полёта «Сармат», ракета «Авангард», способная летать в плотных слоях атмосферы, крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник», подводный беспилотный аппарат «Посейдон», боевые лазерные комплексы «Пересвет»? Президент РФ заявил: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас».