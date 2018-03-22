«Авангард» заменил «Рубеж» в программе вооружения

"Первоначально планировалось включить в ГПВ и "Авангард", и "Рубеж", однако позднее стало ясно, что на одновременное финансирование этих двух комплексов средств не хватает. Поэтому в окончательный вариант новой ГПВ был включен "Авангард", как имеющий более важное значение для обеспечения обороноспособности страны", — сказал собеседник агентства.

Стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс (РК) "Авангард" шахтного базирования включен в госпрограмму вооружения (ГПВ) до 2027 года вместо мобильного РК "Рубеж", как имеющий более важное значение для обеспечения обороноспособности страны. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.