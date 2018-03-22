Списать на Украину: «двойное дно» военной помощи США Киеву

Выделение Конгрессом США 200 миллионов долларов на военную помощь Украине, включая летальное оружие — часть плана Штатов по перевооружению своей армии. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал военный эксперт, полковник запаса Александр Жилин.
"Еще во время своей предвыборной гонки нынешний президент США Дональд Трамп заявил о своих намерениях масштабного перевооружения американской армии. Все устаревшее оружие, включая бывшее в употребление, в последний год активно вывозится в страны-партнеры — это намного дешевле, чем его экологично утилизировать.
Именно по этому принципу нашпиговали списанным американским армейским барахлом Восточную Европу. Украина — лишь очередное государство, куда старое оружие вбросят по принципу "лишь бы избавиться". О качестве такой помощи говорить, конечно, не приходится. Собственно, и обороноспособность Украины от "многомиллионной поддержки" ни на грамм не повысится. Более того: рискну предположить, что поставленное "железо" в принципе на Украине задержится ненадолго", — отмечает специалист.
Конгресс США выделяет 200 миллионов долларов на военную помощь Украине — эта цифра прописана в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенный после предварительного согласования республиканцами и демократами. Средства выделяются Пентагону в координации с госдепартаментом на расходы, включающие "летальное оружие оборонительного характера", обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного США. При этом накладываются определенные ограничения — например, Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.
"Киев, скорее всего, привычно отправит полученное в качестве военной помощи вооружение на "черный рынок" и вскоре "железо" всплывет на Ближнем Востоке, В азиатском регионе и в Восточной Европе. Более того, учитывая уровень коррупции в высших эшелонах украинской власти, наиболее боеспособная часть оружия появится у ополчения ЛНР и ДНР — украинское командование уже не особо и старается скрыто, что торговля с "той стороной" идет непрерывно.
При этом тяжелые вооружения Киев все еще не получает именно из-за неблагонадежности. Власти США понимают: после передачи Украине, вооружение может попасть куда угодно и в конечном итоге выстрелить по авиации стран НАТО. Потому переносных зенитно-ракетных комплексов, способных сбить даже боевой самолет, Украине не получить никогда", — подчеркивает специалист.
США не интересует мир на Украине
Экс-главком американских сухопутных войск в Европе Бен Ходжес выразил недоумение тем фактом, что Украина хочет получить "джавелины" от США. О стремлении получить эти комплексы с противотанковыми управляемыми ракетами Киев говорит не первый год. Американский генерал, ушедший в отставку в декабре 2017 года, искренне недоумевал: зачем президент Украины постоянно просит Javelin у Вашингтона. Ходжес заявил, что видел на Украине новенькие танки, которые идут на экспорт.
По мнению американца, страна, которая позиционирует себя, как находящееся в состоянии войны государство, не должна экспортировать такое оружие.
"Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки?" — иронизировал Ходжес.
Также генерал явно намекнул на потенциальную возможность перепродажи "Джавелинов" Киевом. При этом США одобрили их передачу Украине, но при этом не хотят, чтобы данное оружие попало в Донбасс. Если эти комплексы все же поставят на Украину, они будут находиться на складах на западе страны под охраной американских военных.
"Штаты постепенно "накачивают" оружием Украину, делая из нее плацдарм для возможной войны с Россией. Не факт, что это оружие в конечном итоге выстрелит. Но, находясь на украинской территории, оно станет лишним поводом для предъявления Москве требований по Сирии, Донбассу и множеству других вопросов, в которых РФ стала для Штатов серьезной помехой.
Мирное урегулирование гражданской войны на Украине Вашингтону также не выгодно — это "горячая точка" у российских границ, конфликт в которой можно искусственно разжигать или гасить по необходимости. Но для этого нужно оружие. Если при этом появляется возможность списать ненужный более американской армии оружейный хлам, почему ею не воспользоваться?" — заключает эксперт.