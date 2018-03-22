Списать на Украину: «двойное дно» военной помощи США Киеву

По мнению американца, страна, которая позиционирует себя, как находящееся в состоянии войны государство, не должна экспортировать такое оружие.

"Штаты постепенно "накачивают" оружием Украину, делая из нее плацдарм для возможной войны с Россией. Не факт, что это оружие в конечном итоге выстрелит. Но, находясь на украинской территории, оно станет лишним поводом для предъявления Москве требований по Сирии, Донбассу и множеству других вопросов, в которых РФ стала для Штатов серьезной помехой.

Мирное урегулирование гражданской войны на Украине Вашингтону также не выгодно — это "горячая точка" у российских границ, конфликт в которой можно искусственно разжигать или гасить по необходимости. Но для этого нужно оружие. Если при этом появляется возможность списать ненужный более американской армии оружейный хлам, почему ею не воспользоваться?" — заключает эксперт.

Также генерал явно намекнул на потенциальную возможность перепродажи "Джавелинов" Киевом. При этом США одобрили их передачу Украине, но при этом не хотят, чтобы данное оружие попало в Донбасс. Если эти комплексы все же поставят на Украину, они будут находиться на складах на западе страны под охраной американских военных.