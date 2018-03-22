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Американцы испытают боевой лазер на F-15 Eagle
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Американцы испытают боевой лазер на истребителе F-15 Eagle 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Военно-воздушные силы США в 2018 году собираются начать испытания боевого лазера на истребителе F-15 Eagle. Об этом пишет AFP.
Как сообщил заместитель помощника министра ВВС США по науке и технологиям Джефф Стэнли, мощность боевого лазера — 50 киловатт. Испытания будут проходить поэтапно. Сначала на земле, это как раз и случится летом нынешнего года, а потом в воздухе. Данный срок запланирован на лето 2019 года. По словам высокопоставленного военного чиновника, лазерная установка почти готова. Осталось решить несколько проблем: уменьшить ее размеры, массу и потребляемую мощность.
У ВВС США есть основное требование к новому виду энергетического оружия: эффективная работа при полете на дозвуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой скоростях. Лазерные системы будут использовать для самозащиты и поражения самолетов противника. Они генерируют луч, невидимый для невооруженного глаза.
Разрабатывает лазерный генератор американская компания Lockheed Martin. Военные заключили с ней контракт в 2017 году.
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