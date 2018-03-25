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Работу акустической лазерной пушки показали на видео
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Работу акустической лазерной пушки показали на видео 

РИА Новости
Ученые из министерства обороны США создали прототип акустической лазерной пушки, способной создавать источники оглушающего звука на расстоянии в десятки километров. О разработке пишет Defense One.
Устройство использует два вида лазеров: фемтосекундный и нанолазер. Первый генерирует импульсы, формирующие в воздухе шар плазмы, в то время как второй "бьет" лучом узкого диапазона. В результате в точке, на которую направлены лазеры, создается яркое свечение и громкий звук.
По словам разработчиков, в ходе экспериментов им удалось создать шар плазмы на расстоянии в 30 километров. Ученые надеются в течение трех лет "научить" установку воссоздавать человеческий голос. Отмечается, что пушку планируется использовать для разгона несанкционированных демонстраций
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