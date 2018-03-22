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Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
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Россия раскрыла США способ перехвата ракеты «Сармат» 

Lenta.ru 27 минут назад
Для перехвата новейшей российской межконтинентальной ракеты «Сармат» потребуется не менее 500 американских противоракет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«Таков вывод западных экспертов. "Кинжал" вместе со своим авианосителем тоже неуязвим для средств поражения противника, при этом он гарантированно поражает любые заданные цели», — отметил парламентарий.
Новейшую ракету тяжелого класса «Сармат» планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах. Работы по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит разработанный и серийно производившийся в УССР комплекс «Воевода». В марте 2018 года заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что их утилизация начнется в ближайшее время.
По заявлениям разработчиков, «Сармат», несущий полезную нагрузку порядка десяти тонн, имеет дальность полета около 16 тысяч километров. Ракета способна достигать противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, а также перемещаться на сверхмалой высоте.
Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, «Кинжал» является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.
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