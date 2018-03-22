Спасения нет: США безоружны перед гиперзвуком

США не располагают средствами защиты от гиперзвукового оружия, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен . Американский военачальник отметил, что при отражении возможной агрессии с применением гиперзвукового оружия США теперь рассчитывают исключительно на силы ядерного сдерживания.

«И Россия, и Китай разрабатывают гиперзвуковые средства. Мы видели, как они испытывали эти средства. Как Китай, так и Россия агрессивно разрабатывают гиперзвуковые средства», — заявил генерал Джон Хайтен, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС сената США. Его слова приводит ТАСС.

На вопрос председательствующего на слушаниях сенатора Джеймса Инхофа (республиканец, штат Оклахома), какие системы защиты от гиперзвукового оружия имеются у США, Джон Хайтен ответил:

«Наша оборона — это наш потенциал сдерживания. У нас нет никакой отдельной системы обороны, которая способна воспрепятствовать применению такого вооружения против нас. Наш ответ заключался бы в наших силах стратегического ядерного сдерживания, то есть в триаде и ядерном потенциале, который у нас имеется для ответа на такую угрозу».

То есть фактически генерал признался, что никаких средств борьбы с перспективным гиперзвуковым оружием у Соединенных Штатов сегодня нет, и других козырей, кроме ответного или ответно-встречного ракетного ядерного удара, у Вашингтона не имеется.

1 марта 2018 года президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Глава государства, в частности, отметил, что в последние годы проведена огромная работа по укреплению армии и флота. Оснащенность Вооруженных Сил современным оружием возросла в 3,7 раза. На вооружение принято более 300 новых образцов военной техники.

«После одностороннего выхода США из Договора по ПРО мы напряженно работали над перспективной техникой и вооружением. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия, — сказал Владимир Путин. — Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а, значит, и системы ПРО в борьбе с ними просто бессмысленны».

Среди перспективных образцов вооружения и военной техники глава государства назвал новую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», авиационный ракетный комплекс «Кинжал», крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами, планирующий крылатый боевой блок «Авангард».

Адекватных средств борьбы с новейшим российским оружием у гипотетических противников России сегодня попросту нет, и не будет в ближайшей перспективе. И это уже признали американцы, о чем говорят слова главы Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джона Хайтена.

«К американским средствам противоракетной обороны относятся в настоящее время системы «Патриот» РАС-3, THAAD, системы ПРО морского и сухопутного базирования типа «Иджис» и наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета, так называемая «Ground-based Midcourse Defense», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам эксперта, они позволяют обстреливать боевые блоки, летящие со скоростью от 3 до 4 км/сек, а GBMD, по некоторым данным, даже и до 7 км/сек. Но бороться с объектами вероятного противника на гиперзвуковых скоростях, активно маневрирующими по курсу и тангажу, они не могут. И именно к таким типам целей относятся, к примеру, отечественные авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и планирующий крылатый блок «Авангард».

В частности, обратил внимание Константин Макиенко, ракета «Кинжал» осуществляет маневрирование на гиперзвуковых скоростях, что позволяет ей гарантированно преодолевать зоны поражения всех существующих и разрабатываемых систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Еще более впечатляющие возможности у крылатого блока «Авангард», поступающего на оснащение РВСН , отметил собеседник издания. Это изделие совершает полет на гиперзвуковой скорости на межконтинентальную дальность. Маневрируя по курсу и высоте, наш крылатый блок способен обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны, подчеркнул Константин Макиенко.

Эксперт особо обратил внимание, что применение «Авангардом» различных видов маневра препятствует определению средствами ПРО траектории полета гиперзвукового блока и выдачу целеуказания на его перехват. То есть собеседник издания еще раз напомнил особенности выполнения стрельбы противоракетными комплексами противника.

А они заключается в том, что при таких скоростях сближения противоракеты и цели стрельба ПРК ведется в так называемую упрежденную точку. То есть после обнаружения боевого блока межконтинентальной баллистической ракеты производится экстраполяция траектории его полета, рассчитывается зона поражения и в предполагаемую точку встречи направляется противоракета.

Но если боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты начинает в ходе боевой стрельбы противоракетного комплекса маневрировать, причем при этом совершать маневры по курсу и высоте на гиперзвуковых скоростях, перехват становится практически невозможным.

По мнению Константина Макиенко, перспективное боевое снаряжение будет и у новой межконтинентальной ракеты «Сармат». Боевые блоки этой МБР будут приближаться к объектам противника на гиперзвуковых скоростях, полагает собеседник издания, и совершать непредсказуемые маневры по курсу и высоте.

Самое главное, по мнению отечественных экспертов, создание подобных образцов вооружения и военной техники позволит России избежать втягивания в очередную гонку вооружений и защитить суверенитет на многие десятилетия вперед.