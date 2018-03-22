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На Ставрополье отработают боевой пуск «Искандер-М»
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На Ставрополье отработают боевой пуск ракеты «Искандер-М» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
На полигоне в Ставропольском крае начались учения ракетного соединения 58-й Общевойсковой армии Южного военного округа, на вооружении которого стоят современные оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".
Как рассказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, ракетчики в ходе учений отработают условные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим позиции ракетного комплекса и командные пункты условного противника, группировки войск и другие наземные цели.
— Боевые расчеты "Искандер-М" проведут тренировки на системах управления и технического обеспечения. Кроме того, ракетчики будут совершенствовать действия при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах. Механики-водители закрепят навыки вождения в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрирования в ограниченном пространстве, — отметил Астафьев.
В учениях будут задействованы более 500 военнослужащих и около 60 единиц техники.
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