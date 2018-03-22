На Ставрополье отработают боевой пуск «Искандер-М»

На Ставрополье отработают боевой пуск ракеты «Искандер-М»

На полигоне в Ставропольском крае начались учения ракетного соединения 58-й Общевойсковой армии Южного военного округа, на вооружении которого стоят современные оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

— Боевые расчеты "Искандер-М" проведут тренировки на системах управления и технического обеспечения. Кроме того, ракетчики будут совершенствовать действия при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах. Механики-водители закрепят навыки вождения в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрирования в ограниченном пространстве, — отметил Астафьев. Как рассказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев , ракетчики в ходе учений отработают условные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим позиции ракетного комплекса и командные пункты условного противника, группировки войск и другие наземные цели.

В учениях будут задействованы более 500 военнослужащих и около 60 единиц техники.