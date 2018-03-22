Ещё
Россияне выбрали название «ракете Путина»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно название новейшей российской крылатой ракеты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Россияне выбрали названия для трех видов нового вооружения — боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергетической установкой и ядерной крылатой ракеты неограниченной дальности, сообщили в Минобороны РФ.
Новый российский подводный беспилотник по итогам голосования на сайте МО РФ получает название "Посейдон", новый боевой лазерный комплекс — "Пересвет", новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа "Буревестник".
>> Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новой российской крылатой ракете и подводной системе с ядерной энергоустановкой, отметив, что названия для них пока не выбраны, их можно было предложить на сайте Минобороны.
В послании Федеральному собранию Путин также заявил, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, несмотря на создание высокоточного стратегического вооружения. Он рассказал в послании о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".
РИА Новости: последние новости
На самолетах Ту-204 и Ил-76 поменяют украинские детали на российские Модернизация Ту-160 поможет создать ПАК ДА, заявили в Минобороны В Пентагоне признали бессилие США перед российским сверхзвуковым оружием
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США останутся без Турции101
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»24
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии283
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах151
Убил троих вместо себя: взрыв в Мурманске15
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение