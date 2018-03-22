Россияне выбрали название «ракете Путина»

Стало известно название новейшей российской крылатой ракеты

Россияне выбрали названия для трех видов нового вооружения — боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергетической установкой и ядерной крылатой ракеты неограниченной дальности, сообщили в Минобороны РФ.

Новый российский подводный беспилотник по итогам голосования на сайте МО РФ получает название "Посейдон", новый боевой лазерный комплекс — "Пересвет", новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа "Буревестник".

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новой российской крылатой ракете и подводной системе с ядерной энергоустановкой, отметив, что названия для них пока не выбраны, их можно было предложить на сайте Минобороны.

В послании Федеральному собранию Путин также заявил, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, несмотря на создание высокоточного стратегического вооружения. Он рассказал в послании о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".