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Ракетоносцы Ту-160 оснастят новыми двигателями
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Ракетоносцы Ту-160 оснастят новыми двигателями 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: Алексей Иванов/ ТРК "Звезда"
Новый двигатель экономичнее на 10% предыдущей модели, кроме того самолет может лететь на тысячу километров дальше.
Новый двигатель для обновленного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 позволит увеличить дальность полета воздушного судна без дозаправки на одну тысячу километров.
Двигатель могли произвести еще в 1990-хх, но тогда многие перспективные оборонные проекты были закрыты и почти готовый образец отправили на склад. С тех пор ситуация поменялась и производство решили восстановить.
Новая силовая установка экономичнее прошлой модели, с ней самолет может лететь дальше и дольше. Специально под нее завод ПАО «Кузнецов» провел модернизацию производства и теперь уже несколько таких двигателей готовы для передачи на новые самолеты.
О решении воспроизводства обновленного ту-160 до сих пор ведется много споров. Критики говорят, что авиация уже ушла вперед, а «Белый лебедь» построен в прошлом веке и слишком заметный для радаров.
«Почему то оппоненты забывают, что параллельно мы ведем работы по новым авиационным средствам поражения. И нельзя сравнивать самолет Ту-160 с ракетами х-55, х-555, даже х-101, и самолет, который мы надеемся получить в серию к 2030-м годам с новыми авиационными средствами поражения, которые будут иметь совершенно другие дальности. Все те недостатки, которые сегодня ставятся в упрек, они просто становятся бесконечно малы», — считает замминистра.
Другим важным направлением модернизации оборонных российской авиации является обновление бортовых систем радиоэлектронной борьбы. В самарском НИИ «Экран» производят комплексы, способные защитить самолет или вертолет от любых зенитно-ракетных средств поражения. Оснастить такими системами все борты армейской и оперативно-тактической авиации Министерство обороны РФ планирует в ближайшее время.
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