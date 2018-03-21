В ОСК остались недовольны проектом новейшей подлодки

Алексей Рахманов. «Я думаю, мы сможем подойти к этой теме не раньше, чем в конце этого года. На самом деле ОКР по определению облика «Борей-Б» были завершены еще в конце года. Завершились они не очень с точки зрении экономики этого проекта», — передает его слова РИА «Новости». Проектирование новейшей атомной подводной лодки «Борей-Б» завершилось неудовлетворительно с экономической точки зрения, заявил президент АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Рахманов также заявил, что специалисты ОСК сейчас вернулись к чертежам по этому проекту. Обсуждение продолжается, после его окончания проект снова будет предложен руководству ВМФ.

В то же время Рахманов сообщил, что в 2018 году ОСК сдаст Военно-морскому флоту 11 кораблей, включая те, которые находятся на ремонте.

В декабре 2015 года сообщалось, что опытно-конструкторские работы (ОКР) по проектированию стратегического атомного подводного крейсера типа «Борей-Б» начнутся в 2018 году, первая подлодка этой серии должна быть передана ВМФ в 2026 году. Серийное производство четырех подлодок запланировано на 2023 год.

Перед этим сообщалось, что разработка облика подводной лодки практически завершена.