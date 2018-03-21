Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»

"России удается заместить потерянные комплектующие, украинские предприятия вынуждены закрываться. Однако и для РФ украинская история хотя и успешна, но относительно локальна. Россия производит отличные военные самолеты, но в гражданской авиации чувствуется отставание. Машинами средней вместимости мы себя обеспечиваем, но вот с огромными воздушными лайнерами у нас все еще беда.

Впрочем, в современном мире после глобализации нет ни одной страны, которая полностью производила бы машины для гражданской авиации сама, за исключением разве что легкомоторных самолетов. Все в той или иной степени зависят от кооперационных поставок. К примеру, на российском титане делаются все "Боинги" — это критически важный компонент.

Для Украины разрыв связей с Россией негативно сработал "в обе стороны". В производстве Ан-148 принимало участие 126 предприятий РФ, на которых изготавливалось свыше 60% комплектующих. С украинской стороны было задействовано 31 предприятие. Всего же в производстве самолётов КБ им. Антонова нет ни одного проекта, доля России в котором была бы ниже 50%. Когда Киев свернул совместные программы, производство авиатехники оказалось парализовано. Украина не способна производить свои самолёты, поскольку 50-70% их комплектующих ей просто негде взять из-за абсурдной политики своих властей.