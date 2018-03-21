Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»

Удачи "Ростеха" по замене украинских деталей на российские в самолетах Ту-204 и Ил-76 приближают и без того скорый крах украинского авиапрома. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал авиаэксперт Дмитрий Адамидов.
"Отказавшись от кооперации с Россией Украина потеряла прежде всего рабочие места на предприятиях своей авиационной промышленности. Последние запасы изделий и деталей распродаются достаточно активно, и вскоре от еще недавно мощной отрасли в стране ничего не останется. Заместить российских партнеров украинским предприятиям просто некем, несмотря на обилие оптимистичных реплик Киева. Причем в России замещение важных деталей для самолетов проводится тоже не на ровном месте, а благодаря бессмысленной и разрушительной политике Киева.
В России наладили собственное производство деталей, которые еще недавно делала только Украина, потому что ключевые специалисты оттуда переехали в РФ. Каждый из них привез в нашу страну знания, опыт, ценные наработки и идеи, чем сейчас активно пользуется "Ростех". На основе этого создаются новые технологии и производственные циклы. Через пару лет уже можно будет говорить об украинском авиапроме в прошедшем времени — ничего серьезного произвести на его базе станет невозможно", — отмечает специалист.
Российских холдинг "Технодинамика", входящий в госкорпорацию "Ростех", наладил производство гидроприводов ГП-26 для самолетов Ту-204 и Ил-76, детали для которых раньше поставляли украинские предприятия. Холдинг проводит масштабную программу импортозамещения — компания также вдвое увеличила объем выпускаемых гидроприводов ГП-25, которыми оснащают самолеты типа Су-30 и его модификаций. Кроме того, специалисты изготовили опытную партию деталей и узлов для агрегатов ГП-22 стратегического ракетоносца Ту-22М3. Всего же "Ростех" в 2017-м заместил 52 иностранных изделия, а в этом планирует перейти на полное импортозамещение всех критически важных агрегатов для отечественной авиатехники.
"Проблема Украины в том, что она упорно продолжает рвать цепочки кооперации с Россией, усугубляя положение собственной промышленности. Чем больше деталей Россия научится делать самостоятельно, тем меньшей востребованность украинских заводов на перспективу. Для России же импортозамещение — это снижение зависимости от импорта и развитие производства внутри страны, а значит, позитивные изменения в экономике.
Впрочем, украинская власть и не ставит цель что-то возвращать. Элиты этой страны живут одним днем, у них нет долгосрочных планов по развитию страны. Это в чистом виде ликвидационная комиссия, последовательно убивающая государство. Возможно, когда-то в будущем отношения РФ с Украиной будут налаживаться, но с нынешней администрацией в Киеве это просто не представляется возможным", — подчеркивает эксперт.
Авиация и глобализация
В упадок авиапром Украины намеренно вгоняют с начала 2014 года, когда пришедшие на волне Майдана власти заявили о разрыве сотрудничества с РФ. Итоги заставляют содрогнуться. За весь 2014 год Украина выпустила всего три самолёта, за 2015 год — два. В конце 2014 года Харьковский авиазавод, одна из двух украинских сборочных площадок "Антонова", начал процедуру банкротства и в 2015 году не выпустил ни одного самолёта. Несколько недостроенных Ан-74 остались стоять невостребованными в цехах ХАПП, поскольку их заказчиками были Ливия и Египет, пережившие "арабскую весну". И если Египет ещё может подтвердить потребность в одном-двух самолётах, то Ливии они не понадобятся ещё очень долго.
Для Украины разрыв связей с Россией негативно сработал "в обе стороны". В производстве Ан-148 принимало участие 126 предприятий РФ, на которых изготавливалось свыше 60% комплектующих. С украинской стороны было задействовано 31 предприятие. Всего же в производстве самолётов КБ им. Антонова нет ни одного проекта, доля России в котором была бы ниже 50%. Когда Киев свернул совместные программы, производство авиатехники оказалось парализовано. Украина не способна производить свои самолёты, поскольку 50-70% их комплектующих ей просто негде взять из-за абсурдной политики своих властей.
"России удается заместить потерянные комплектующие, украинские предприятия вынуждены закрываться. Однако и для РФ украинская история хотя и успешна, но относительно локальна. Россия производит отличные военные самолеты, но в гражданской авиации чувствуется отставание. Машинами средней вместимости мы себя обеспечиваем, но вот с огромными воздушными лайнерами у нас все еще беда.
Впрочем, в современном мире после глобализации нет ни одной страны, которая полностью производила бы машины для гражданской авиации сама, за исключением разве что легкомоторных самолетов. Все в той или иной степени зависят от кооперационных поставок. К примеру, на российском титане делаются все "Боинги" — это критически важный компонент.
Именно этим и страшны торговые войны, которые сейчас развязывает президент США с другими странами — разрывом существующих связей. То, что происходит с украинским авиапромом, может случиться в глобальном масштабе — на уровне многих государств. Впрочем, Запад вряд ли решиться на серьезные пертурбации — он сам немало потеряет в случае "топорных" действий. К примеру, производство российского самолета Sukhoi Superjet 100 в значительной мере зависит от иностранных компонентов, и санкции на такие торговые операции никто не накладывает, так как убытки ударят по предприятиям США и Европы в том числе", — заключает Дмитрий Адамидов.