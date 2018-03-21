Ещё
Морпехов решили вооружить танками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Морпехов решили вооружить танками 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Минобороны решило усилить все бригады морской пехоты (МП) танками Т-80 и Т-72Б3. Несмотря на то, что эти танки не плавающие, флот обладает необходимой техникой, чтобы быстро доставить тяжелую бронетехнику к берегу.
Минобороны решило сформировать танковые батальоны в каждой бригаде морской пехоты ВМФ. В военном ведомстве осталось лишь определиться со сроками поставки техники в войска. В ведомстве уточнили также, что подразделения, действующие в Арктике и на Камчатке, получат газотурбинные Т-80БВ, а остальные — Т-72Б3, пишут «Известия».
Проведенные морпехами учения показали, что порой им не хватает мощи, чтобы захватить плацдарм. Кроме того, танки нужны морской пехоте для проведения экспедиционных операций.
По данным издания, новшество значительно увеличит огневую мощь и боевую устойчивость бригад, расширит спектр решаемых задач.
Успешный эксперимент по оснащению «черных беретов» танками прошел на Тихоокеанском флоте. В декабре морпехи, дислоцированные на Камчатке, получили роту Т-80БВ. Проведенные учения показали эффективность и полезность танков при действиях морской пехоты как в атаке, так и в обороне. При этом штатные подразделения лучше взаимодействуют с «черными беретами», чем приданные части.
Напомним, о создании Первой танковой армии в ЗВО стало известно в начале прошлого года. Командующим стал генерал-майор Александр Чайко. У армии на вооружении танки Т-72Б3 и Т-80, а также БМП-3.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пентагон расписался в бессилии перед гиперзвуковым оружием России В Индии заявили о разочаровании в Су-57 Испытана найденная на Новой Земле российская зенитка 1927 года выпуска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию273
Как Путин поступит с Собчак после выборов552
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье46
Назван главный итог звонка Трампа Путину245
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение