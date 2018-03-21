Морпехов решили вооружить танками

Минобороны решило усилить все бригады морской пехоты (МП) танками Т-80 и Т-72Б3. Несмотря на то, что эти танки не плавающие, флот обладает необходимой техникой, чтобы быстро доставить тяжелую бронетехнику к берегу.

Минобороны решило сформировать танковые батальоны в каждой бригаде морской пехоты ВМФ. В военном ведомстве осталось лишь определиться со сроками поставки техники в войска. В ведомстве уточнили также, что подразделения, действующие в Арктике и на Камчатке, получат газотурбинные Т-80БВ, а остальные — Т-72Б3, пишут «Известия»

Проведенные морпехами учения показали, что порой им не хватает мощи, чтобы захватить плацдарм. Кроме того, танки нужны морской пехоте для проведения экспедиционных операций.

По данным издания, новшество значительно увеличит огневую мощь и боевую устойчивость бригад, расширит спектр решаемых задач.

Успешный эксперимент по оснащению «черных беретов» танками прошел на Тихоокеанском флоте. В декабре морпехи, дислоцированные на Камчатке, получили роту Т-80БВ. Проведенные учения показали эффективность и полезность танков при действиях морской пехоты как в атаке, так и в обороне. При этом штатные подразделения лучше взаимодействуют с «черными беретами», чем приданные части.