Трамп обеспокоен разработками российского оружия, пишут СМИ

По словам источника, Трамп заявил, что приветствует настрой Москвы на снижение гонки ядерных вооружений между Россией и США. В то же время президент США отметил, что его администрация выделила 700 миллиардов долларов на модернизацию своих войск, пишет издание.

Во вторник Трамп поздравил Путина с победой на прошедших в РФ выборах. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности, борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине , выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Также Путин и Трамп обсудили развитие дальнейших двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".