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США признали бессилие перед российским оружием
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В Пентагоне признали бессилие США перед российским сверхзвуковым оружием 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Минобороны РФ
США нечего противопоставить против гиперзвукового оружия России, заявил председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на слушании в комитете американского сената по вооруженным силам во вторник.
Генерал выразил мнение, что США не располагают средствами защиты непосредственно от сверхзвукового оружия.
"У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас", — заявил Хайтен, слова которого передает Business Insider.
При этом он отметил, что единственной защитой США от подобного вида вооружений является "угроза ядерного возмездия".
"Мы бы ответили силами сдерживания, которые включают в себя триаду и ядерные возможности, которыми мы обладаем для реагирования на такие угрозы", — подчеркнул Хайтен.
Ранее президент России Владимир Путин в послании парламенту представил новейшие виды вооружения, а также рассказал о создании системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.
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