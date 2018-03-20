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Новейшие российские РЭБ переброшены в Сирию
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Новейшие российские вертолеты РЭБ переброшены в Сирию 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны перебросило в Сирию еще один образец новейшей российской военной техники — вертолеты Ми-8 МТПР-1, снабженные системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Рычаг-АВ».
Близкие к Министерству обороны Сирии источники сообщают о прибытии на днях в Сирию пары российских вертолетов радиоэлектронной борьбы Ми-8 МТПР-1, снабженных системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Рычаг-АВ». Об этом сообщается в твиттер-канале Энциклопедия сирийской армии. Там же публикуются фотографии вертолетов.
На данный момент это самый современный вертолет РЭБ, состоящий на вооружении российской армии. Опытная партия этих машин была выпущена только в 2014 году, тогда же первый образец был замечен в Ростове-на-Дону. В дальнейшем новые вертолеты (не менее шести) поступали на вооружение Южного и Западного Военных округов Вооруженных сил России.
Система «Рычаг-АВ» считается одной из лучших в своем классе. По официальным данным, Ми-8 МТПР-1 способен обеспечить групповую защиту наземной техники и кораблей от воздушных атак и ударов ПВО противника в радиусе до 300 км. Система создана на основе комплектующих российского производства и позволяет подбирать под определенный тип цели наиболее эффективные помехи. При формировании сигналов в станции используется технология DRFM (Digital Radio Frequency Memory — цифровая обработка и запись радиосигнала), которая гарантирует устойчивый прием сигналов радиолокационных средств и их радиоподавление по всей зоне действия. Особенность «Рычага» — универсальность: станция может быть установлена не только на вертолетах и самолетах, но и на стационарных наземных или подвижных объектах, в том числе кораблях.
Возможно, переброска Ми-8 МТПР-1 в Сирию связана с участившимися в последнее время атаками беспилотников ИГИЛ на российскую авиабазу Хмеймим.
Ранее предполагалось, что данные вертолетные комплексы уже побывали в Сирии. В частности, именно с ними связывают крайне низкую эффективность американского ракетного удара по авиабазе Шайрат, когда 36 ракет «Томагавк» (то есть почти две трети из выпущенных) сбились с курса. Однако тогда подтвердить использование или наличие этой вертолетной системы никто не смог.
Представители военно-политического руководства России неоднократно подчеркивали, что сирийский конфликт стал эффективным инструментом полевых испытаний новейшей российской военной техники. Последним примером подобных испытаний стал нашумевший прилет на базу Хмеймим истребителей Су-57.
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