Над Су-57 нависла угроза

В Индии заявили о разочаровании в Су-57

Программа России и Индии по разработке и производству истребителя пятого поколения FGFA находится в опасности, так как индийские ВВС считают, что самолет не обладает требуемыми характеристиками и уступает американским F— 35 и F-22, сообщили источники.

Источник в ВВС Индии заявил, что руководство недовольно возможностями Су-57, однако относительно продолжения программы FGFA должно быть принято политическое решение. В ВВС Индии, по словам источника, не считают, что затраты стоят того, пишет Hindustan Times.

Речь идет о том, что Су-57 якобы не обладает необходимыми для индийских ВВС характеристиками, в том числе по скрытности.

«Поэтому мы смотрим, что мы получим за наши деньги», — сказал высокопоставленный чиновник минобороны Индии. При этом в правительстве есть и иные точки зрения на программу FGFA — ряд чиновников и экспертов считают, что ее нужно продолжать. В минобороны же считают программу «невероятно дорогой».

Контракт на финансирование исследований и разработок FGFA оценивается в 4 млрд долларов.

В августе 2017 года сообщалось, что внутренняя комиссия министерства обороны Индии дала рекомендацию по приобретению партии из 108 самолетов Т-50/FGFA путем совместного производства с Россией. Ранее СМИ сообщали о готовности Индии купить более 200 истребителей.

Напомним, для экспортных поставок на базе ПАК ФА (Су-57, Т-50) совместно с Индией создается экспортная модификация, получившая обозначение FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft — истребитель пятого поколения). При этом в феврале прошлого года замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщил, что Россия и Индия согласовали разработку новейшего истребителя.