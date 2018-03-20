Над Су-57 нависла угроза

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В Индии заявили о разочаровании в Су-57 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Wikimedia
Программа России и Индии по разработке и производству истребителя пятого поколения FGFA находится в опасности, так как индийские ВВС считают, что самолет не обладает требуемыми характеристиками и уступает американским F— 35 и F-22, сообщили источники.
>> Индия теряет интерес к «сушкам»
Источник в ВВС Индии заявил, что руководство недовольно возможностями Су-57, однако относительно продолжения программы FGFA должно быть принято политическое решение. В ВВС Индии, по словам источника, не считают, что затраты стоят того, пишет Hindustan Times.
Речь идет о том, что Су-57 якобы не обладает необходимыми для индийских ВВС характеристиками, в том числе по скрытности.
При этом в правительстве есть и иные точки зрения на программу FGFA — ряд чиновников и экспертов считают, что ее нужно продолжать. В минобороны же считают программу «невероятно дорогой».
«Поэтому мы смотрим, что мы получим за наши деньги», — сказал высокопоставленный чиновник минобороны Индии.
Контракт на финансирование исследований и разработок FGFA оценивается в 4 млрд долларов.
В августе 2017 года сообщалось, что внутренняя комиссия министерства обороны Индии дала рекомендацию по приобретению партии из 108 самолетов Т-50/FGFA путем совместного производства с Россией. Ранее СМИ сообщали о готовности Индии купить более 200 истребителей.
Напомним, для экспортных поставок на базе ПАК ФА (Су-57, Т-50) совместно с Индией создается экспортная модификация, получившая обозначение FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft — истребитель пятого поколения). При этом в феврале прошлого года замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщил, что Россия и Индия согласовали разработку новейшего истребителя.
Ранее стало известно, что Россия решила испытать в Сирии системы вооружений новейшего истребителя пятого поколения Су-57. На авиабазу Хмеймим перебросили два самолета.
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