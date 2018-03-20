Эксперт прокомментировал «ракету Путина»

Эксперт прокомментировал представленное Путиным новое вооружение

"Выделение целевым образом средств на указанные Путиным в ходе послания Федеральному собранию стратегические системы вооружения является одним из важных приоритетов новой госпрограммы вооружений и позволит Российской Федерации на протяжении всего XXI века поддерживать стратегический баланс в мире, который является основой недопущения Третьей мировой войны", — сказал Коротченко. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что государственная программа вооружений до 2027 года и план деятельности Минобороны до 2020 года будут изменены в соответствии с задачами, поставленными президентом России в послании Федеральному собранию.

"Россия, таким образом, укрепит свой стратегический потенциал сдерживания, обесценит все усилия США в области создания противоракетной обороны и гарантировано обеспечит существующий стратегический паритет, не позволит Вашингтону его сломать", — сказал эксперт. По его словам, анонсированные в ходе послания президентом Федеральному собранию новые стратегические системы вооружения будут испытаны и доведены до серийного производства.

Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".