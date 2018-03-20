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Эксперт прокомментировал «ракету Путина»
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Эксперт прокомментировал представленное Путиным новое вооружение 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Минобороны РФ
Целевое финансирование образцов вооружения, указанных президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, станет одним из приоритетов госпрограммы вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы, заявил РИА Новости член Общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что государственная программа вооружений до 2027 года и план деятельности Минобороны до 2020 года будут изменены в соответствии с задачами, поставленными президентом России в послании Федеральному собранию.
"Выделение целевым образом средств на указанные Путиным в ходе послания Федеральному собранию стратегические системы вооружения является одним из важных приоритетов новой госпрограммы вооружений и позволит Российской Федерации на протяжении всего XXI века поддерживать стратегический баланс в мире, который является основой недопущения Третьей мировой войны", — сказал Коротченко.
По его словам, анонсированные в ходе послания президентом Федеральному собранию новые стратегические системы вооружения будут испытаны и доведены до серийного производства.
"Россия, таким образом, укрепит свой стратегический потенциал сдерживания, обесценит все усилия США в области создания противоракетной обороны и гарантировано обеспечит существующий стратегический паритет, не позволит Вашингтону его сломать", — сказал эксперт.
Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".
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